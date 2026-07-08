Ο Μιχάλης Τζελέπης αποσύρεται από υποψήφιος βουλευτής στις Σέρρες

Ο πρώην βουλευτής ανακοίνωσε ότι για προσωπικούς λόγους δεν θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις επικείμενες εκλογές, διατηρώντας όμως την ενεργή του συμμετοχή στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Απροσδόκητη αλλαγή στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ για τις Σέρρες

Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις Σέρρες γνωστοποίησε ο Μιχάλης Τζελέπης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε επικαλείται προσωπικούς λόγους και χαρακτηρίζει την απόσυρση ως την ολοκλήρωση «ενός κύκλου» στην πολιτική του διαδρομή. Παρά την αποχώρηση από το ψηφοδέλτιο, διατηρεί τη θέση του ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να προσφέρει από αυτή την θέση.

«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή και την πολιτική που καλείσαι να κοιτάξεις πίσω με ευγνωμοσύνη. Μετά από εννέα εκλογικές αναμετρήσεις και δύο κοινοβουλευτικές θητείες, αποφάσισα για προσωπικούς λόγους να μην είμαι υποψήφιος...»

Η πολιτική διαδρομή που περιγράφει στην ανακοίνωσή του περιλαμβάνει μακρά παρουσία στον χώρο της πρωτογενούς παραγωγής και στο συνεταιριστικό κίνημα, την οποία ο ίδιος επισημαίνει ως «ξεχωριστό κεφάλαιο» της προσφοράς του σε εθνικό επίπεδο. Στην τοπική κοινωνία των Σερρών η ενημέρωση για την απόφασή του έχει ήδη κινητοποιήσει τα κομματικά όργανα, καθώς η αποχώρηση έρχεται σε κρίσιμο χρόνο για τη σύνταξη των ψηφοδελτίων.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η εξέλιξη αυτή έχει πολλαπλές προεκτάσεις: από τη μία αλλάζει το πολιτικό τοπίο της εκλογικής μάχης στην περιφέρεια, από την άλλη αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το πώς θα αναδιαταχθούν οι τοπικές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και ποιοι θα κληθούν να καλύψουν το κενό στην εκπροσώπηση των αγροτικών και συνεταιριστικών συμφερόντων που ανέδειξε ο ίδιος.

Δράση στον αγροτικό τομέα: Ο ίδιος υπογραμμίζει τη σημαντική του ενασχόληση με την πρωτογενή παραγωγή και το συνεταιριστικό κίνημα σε πανελλήνιο επίπεδο.

Ο ίδιος υπογραμμίζει τη σημαντική του ενασχόληση με την πρωτογενή παραγωγή και το συνεταιριστικό κίνημα σε πανελλήνιο επίπεδο. Πολιτική παρουσία: Συμμετείχε σε εννέα εκλογικές αναμετρήσεις και είχε δύο κοινοβουλευτικές θητείες , στοιχεία που καταδεικνύουν μακροχρόνια εμπλοκή στα πολιτικά δρώμενα.

Συμμετείχε σε και είχε , στοιχεία που καταδεικνύουν μακροχρόνια εμπλοκή στα πολιτικά δρώμενα. Συνέχιση δράσης: Αν και αποσύρεται από υποψήφιος, παραμένει ενεργός στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Σε επίπεδο κομματικής οργάνωσης, η ανακοίνωση απαιτεί άμεσες κινήσεις για την αναπλήρωση της υποψηφιότητας και την ανασύνταξη των τοπικών ψηφοδελτίων. Η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή στις Σέρρες, όπου το θέμα της αγροτικής παραγωγής και των συνεταιρισμών αποτελεί κεντρικό στοιχείο της τοπικής πολιτικής ατζέντας.

Στοιχείο Αναφορά από δήλωση Εκλογικές αναμετρήσεις 9 Κοινοβουλευτικές θητείες 2 Τρέχουσα θέση Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευχαριστίες προς την οικογένεια, τους συνεργάτες και, κυρίως, τους πολίτες που τον στήριξαν τα χρόνια της παρουσίας του. Παρά την αποχώρηση από το ψηφοδέλτιο, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν τερματίζει τη συμμετοχή του στην πολιτική ζωή αλλά θα συνεχίσει «με όλες του τις δυνάμεις» από τη θέση εντός του κόμματος και ως ενεργός πολίτης.

Το τοπικό ΠΑΣΟΚ καλείται τώρα να απαντήσει άμεσα σε οργανωτικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίσει την ομαλή προετοιμασία για την εκλογική αναμέτρηση και να διατηρήσει την επιρροή του στους τομείς που ανέδειξε ο Μ. Τζελέπης. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν τους χειρισμούς που θα γίνουν και τις επιλογές που θα προκριθούν για την κάλυψη του κενού στο ψηφοδέλτιο.

Η εξέλιξη αυτή ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους δημότες των Σερρών και τα αγροτικά στρώματα, που παρακολουθούν στενά τις αλλαγές στην εκπροσώπηση των αιτημάτων τους στο εθνικό πολιτικό σκηνικό.