Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε 50,5 γρ. κοκαΐνης πριν το επισκεπτήριο στις φυλακές Νιγρίτας

Περισσότερα από 50 γραμμάρια κοκαΐνης εντόπισε η εξωτερική φρουρά του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας σε δύο γυναίκες πριν εισέλθουν στο επισκεπτήριο. Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παρέμβαση της εξωτερικής φρουράς απέτρεψε εισαγωγή ναρκωτικών

Στις 17 Ιουλίου, πριν την έναρξη του πρωινού επισκεπτηρίου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας, υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα 50,5 γραμμαρίων κοκαΐνης που φορούσαν δύο ημεδαπές γυναίκες οι οποίες επρόκειτο να επισκεφθούν κρατούμενους.

Αμέσως μετά την ανεύρεση, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ακολουθήθηκαν «όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες» και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό επισημαίνει τη σημασία των ελέγχων κατά την είσοδο επισκεπτών στις φυλακές για την πρόληψη της διακίνησης ναρκωτικών εντός των καταστημάτων κράτησης.

«Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη του υψηλού αισθήματος ευθύνης, της επαγγελματικής επάρκειας, της ακεραιότητας και της προσήλωσης στο καθήκον που διακρίνει τους υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρουράς.»

Η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας εξέφρασε δημόσια συγχαρητήρια στους υπαλλήλους της πρωινής υπηρεσίας του θυρωρείου για την έγκαιρη ανίχνευση και κατάσχεση. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ο ρόλος της συνεχούς επαγρύπνησης και της επαγγελματικής συνέπειας στην ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης και, κατά συνέπεια, της τοπικής κοινωνίας.

Η ποσότητα ναρκωτικού που κατασχέθηκε: 50,5 γρ. κοκαΐνης

Ημερομηνία συμβάντος: 17/7

Άτομα που ενεπλάκησαν: δύο ημεδαπές γυναίκες (επισκέπτριες)

Δράση: εντοπισμός κατά τον έλεγχο εισόδου και κατάσχεση

Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις για τη λειτουργία του φυλακίστικου καταστήματος και για την ευρύτερη κοινότητα της Νιγρίτας και των γύρω περιοχών: αποτρέπει την πιθανή ενίσχυση της παράνομης δραστηριότητας εντός του καταστήματος, περιορίζει τον κίνδυνο βίας ή εθισμού μεταξύ κρατουμένων και επιβεβαιώνει την ανάγκη διαρκών ελέγχων στα σημεία εισόδου.

Στοιχείο Πληροφορία Κατάστημα Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας Ημερομηνία 17/7 Κατασχεθείσα ποσότητα 50,5 γρ. κοκαΐνης Εμπλεκόμενοι 2 ημεδαπές επισκέπτριες

Για τους κατοίκους της περιοχής, η είδηση υπενθυμίζει τη σημασία της ασφάλειας στις δημόσιες δομές και την ανάγκη για υποστήριξη του προσωπικού ασφαλείας. Οι αρμόδιες αρχές και η διοίκηση του καταστήματος θα συνεχίσουν, όπως αναφέρεται, τις προβλεπόμενες ενέργειες. Περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε ή τυχόν νομικές εξελίξεις δεν έχουν κοινοποιηθεί έως τώρα.