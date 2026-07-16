Επανεγκαταστάθηκαν τα προστατευτικά κάγκελα στην οδό Κομνηνών — τέλος στην επικίνδυνη εκκρεμότητα

Μετά από περίπου εξάμηνη αναμονή, η δημοτική αρχή τοποθέτησε ξανά τα προστατευτικά κάγκελα στη διασταύρωση Κομνηνών–29ης Ιουνίου, δίνοντας λύση σε σημείο με συνεχή κίνηση και πολλαπλούς κινδύνους για πεζούς και καταστήματα.

Αποκατάσταση της προστασίας σε κρίσιμο σημείο της πόλης

Η δημοτική αρχή Σερρών επανέφερε στις αρχές Ιουλίου 2026 τα προστατευτικά κάγκελα στη διασταύρωση της οδού Κομνηνών με την οδό 29ης Ιουνίου, ακριβώς μπροστά στον κόμβο της οδού Βενιζέλου. Η τοποθέτηση αυτή ακολουθεί το περιστατικό της 5ης Ιανουαρίου, όταν αυτοκίνητο, χάνοντας τον έλεγχο, προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα που είχαν αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

Η απουσία των κιγκλιδωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων μηνών δημιούργησε έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, καθώς ο δρόμος είναι στενός και η κυκλοφορία συνεχής. Η επανατοποθέτηση των μέτρων ασφαλείας θεωρείται αναγκαία για την προστασία των πεζών από ατυχήματα που προκαλούν απρόσεκτοι οδηγοί.

Ημερομηνία του ατυχήματος: 5 Ιανουαρίου 2026.

5 Ιανουαρίου 2026. Χρονικός διάστημα αναμονής: περίπου μισό έτος μέχρι την επανατοποθέτηση.

περίπου μισό έτος μέχρι την επανατοποθέτηση. Τοποθεσία: Διασταύρωση Κομνηνών με 29ης Ιουνίου, μπροστά στον κόμβο Βενιζέλου.

Οι κάτοικοι της γειτονιάς και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή είχαν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για την καθυστέρηση. Παρά τις επισκέψεις συνεργείων και τις σχετικές μελέτες, η προκείμενη λύση άργησε να εκτελεστεί, γεγονός που έθιξε την εμπιστοσύνη ορισμένων πολιτών απέναντι στη συντήρηση των αστικών υποδομών.

«σαράντα κύματα»

Η ολοκλήρωση της παρέμβασης, όμως, επανέφερε ένα αίσθημα ανακούφισης. Η παρουσία των κιγκλιδωμάτων μειώνει τον άμεσο κίνδυνο για τους πεζούς και δημιουργεί ένα λειτουργικό πλαίσιο ασφάλειας για τους περαστικούς και τα καταστήματα κατά μήκος του δρόμου.

Το επεισόδιο αναδεικνύει επίσης την ανάγκη για ταχύτερες και πιο συντονισμένες παρεμβάσεις σε σημεία της πόλης όπου η κυκλοφορία είναι πυκνή και οι υποδομές φθείρονται ή καταστρέφονται. Για τους κατοίκους των Σερρών, η επαναφορά των κιγκλιδωμάτων αποτελεί άμεση βελτίωση της καθημερινότητας, όμως παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της προληπτικής συντήρησης και της πρόληψης ανάλογων καθυστερήσεων στο μέλλον.

Σημείο Στοιχείο Ημερομηνία ατυχήματος 5/1/2026 Χρονική διάρκεια αναμονής περίπου μισό χρόνο Παράσταση τοποθέτηση αρχές Ιουλίου 2026

Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι μπορούν πλέον να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή. Η δημοτική αρχή θα κριθεί από την ικανότητά της να διατηρεί τέτοιες παρεμβάσεις σε συνεχή βάση, ώστε να αποφεύγονται παρόμοιες εκκρεμότητες που θέτουν σε κίνδυνο τον δημόσιο χώρο και την ασφάλεια των πολιτών.

Ρεπορτάζ από την περιοχή των Σερρών.