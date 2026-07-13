Οι «Λόγος Τιμής» έρχονται στις Σέρρες: λεπτομέρειες για τη συναυλία και οι νικητές της κλήρωσης

Τρίτη 14 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών οι «Λόγος Τιμής» παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ τους. Ανακοινώθηκαν οι δύο νικητές της τοπικής κλήρωσης για διπλές προσκλήσεις.

Συναυλία και παρουσίαση νέου δίσκου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Οι «Λόγος Τιμής» θα εμφανιστούν για πρώτη φορά ζωντανά στις Σέρρες την Τρίτη 14 Ιουλίου, σε εκδήλωση που συνδυάζει συναυλία και παρουσίαση δίσκου. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 20:00 και την έναρξη να έχει οριστεί για τις 21:00.

Το σχήμα, με αφετηρία την Αθήνα και πορεία από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, έχει εδραιωθεί στη σύγχρονη ελληνική hip-hop σκηνή, συνδυάζοντας κοινωνικά φορτισμένο στίχο με σύγχρονη παραγωγή. Στο πρόγραμμα της εμφάνισης περιλαμβάνεται η παρουσίαση του φετινού άλμπουμ «Ένοχοι και Αθώοι», ενώ το συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν εμφανίσεις σε μεγάλες σκηνές, συμπεριλαμβανομένου του ΟΑΚΑ.

Νικητές κλήρωσης και πρακτικές πληροφορίες

Από την τοπική κλήρωση ανακοινώθηκαν οι δύο νικητές που κερδίζουν από μία μονή πρόσκληση. Τα ονόματα που προέκυψαν είναι:

Βασιλική Παλληκάρη

Γιώργος Τσένος

Τα ονόματα των νικητών θα βρίσκονται στο ταμείο της συναυλίας για παραλαβή των προσκλήσεων.

Σημεία προπώλησης που αναφέρονται για όσους θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια είναι:

Σημείο Τοποθεσία / Ένδειξη Mikel Βασ. Βασιλείου Γερμανός Κατάστημα Σερρών Καφέ Καραγιάννη Σέρρες

Ως χορηγός επικοινωνίας αναφέρεται η τοπική ενημέρωση που προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τα σχετικά προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, TikTok) και στο Google News για ενημερωτικό υλικό και βίντεο.

Τι σημαίνει για την πόλη

Η έλευση του σχήματος στην πόλη αποτελεί σημαντικό γεγονός για τη νυχτερινή και πολιτιστική ζωή των Σερρών, καθώς οι «Λόγος Τιμής» έχουν κερδίσει κοινό σε πανελλήνιο επίπεδο και αναμένεται να προσελκύσουν τοπικό αλλά και περιφερειακό κοινό. Η επιλογή του Αυτοκινητοδρομίου ως χώρου δείχνει τη δυναμική της διοργάνωσης και την προσδοκία για αυξημένη προσέλευση.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να λάβουν υπόψη τους τις ώρες προσέλευσης και τα σημεία προπώλησης για να εξασφαλίσουν είσοδο, καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες της διοργάνωσης κατά την ημέρα της εκδήλωσης.

Δήλωση νικητών: Οι δύο τυχεροί που κληρώθηκαν θα παρουσιαστούν στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας για παραλαβή των προσκλήσεων.