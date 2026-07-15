Σέρρες: Παιδική παράσταση «Ηρακλής» στο Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ και κλήρωση προσκλήσεων

Μια σύγχρονη θεατρική διασκευή του μύθου του Ηρακλή παρουσιάζεται στις <strong>Σέρρες</strong> στις 23 Ιουλίου στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ, με τεχνολογία projection mapping, ζωντανή μουσική και κλήρωση 2 διπλών προσκλήσεων.

Συνεχής προβολή της μυθολογικής κληρονομιάς στο τοπικό θέατρο

Τηλεθεατές και οικογένειες των Σερρών έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παράσταση «ΗΡΑΚΛΗΣ – Ο ήρωας των θνητών» την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 στις 21:00 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ Σερρών. Η παραγωγή φέρει υπογραφή της Θεατρικής Σκηνής Μαγικό Καραβάνι και στοχεύει να παρουσιάσει με σύγχρονο τρόπο στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας στο παιδικό και οικογενειακό κοινό.

Η παράσταση προσφέρει συνδυασμό θεατρικής δράσης, χορογραφίας και ζωντανής μουσικής, ενώ αξιοποιεί την τεχνολογία projection mapping για να μεταμορφώσει το σκηνικό σε «μυθικό κόσμο». Στο κείμενο και τη διασκευή αναφέρονται γνωστοί χαρακτήρες της παράδοσης, όπως ο Άδης, ο Φιλοκτήτης και η Μεγάρα, καθώς και οι 12 άθλοι του Ηρακλή, προσεγγισμένοι με εμφανές παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό ενδιαφέρον.

Ημερομηνία παράστασης: 23/07/2026, 21:00 .

. Τόπος: Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών .

. Παραγωγή: Θεατρική Σκηνή Μαγικό Καραβάνι.

Η προσέγγιση του έργου επιδιώκει να αναδείξει αξίες όπως η γενναιότητα, η ενσυναίσθηση, η υπευθυνότητα και η φιλία, παρουσιάζοντας τον Ηρακλή όχι μόνο ως υπερήρωα αλλά και ως χαρακτήρα που εξελίσσεται μέσα από τις δοκιμασίες του.

«Μέσα από την ιστορία του Ηρακλή, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ιστορίες που μεταφέρουν διαχρονικά μηνύματα και αξίες.»

Για τους κατοίκους των Σερρών ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος διάθεσης προσκλήσεων που ανακοινώθηκε: υπάρχει κλήρωση για 2 διπλές προσκλήσεις. Οι όροι συμμετοχής περιλαμβάνουν ενέργειες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του διοργανωτή — συγκεκριμένα Like στη σελίδα, κοινοποίηση της σχετικής ανάρτησης και εγγραφή στο κανάλι YouTube της σελίδας. Οι νικητές της κλήρωσης θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, μια ημέρα πριν την παράσταση.

Στοιχείο Πληροφορία Παράσταση «ΗΡΑΚΛΗΣ – Ο ήρωας των θνητών» Ημερομηνία 23/07/2026, 21:00 Τόπος Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών Κλήρωση 2 διπλές προσκλήσεις — ανακοίνωση νικητών 22/07/2026

Η παρουσία τέτοιων παραστάσεων στην πόλη συμβάλλει στην πολιτιστική δραστηριότητα των Σερρών κατά τη θερινή περίοδο και δίνει επιλογές ψυχαγωγίας για οικογένειες με παιδιά. Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών σκηνικού και η έμφαση σε πολυαισθητηριακή εμπειρία μπορούν να προσελκύσουν ευρύτερο κοινό και να προσθέσουν αξία στο πρόγραμμα των τοπικών ανοικτών θεάτρων.

Κάτοικοι που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μια από τις προσκλήσεις πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες συμμετοχής στις σελίδες του διοργανωτή στα κοινωνικά δίκτυα και να προσέξουν την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών για τη σχετική ενημέρωση.