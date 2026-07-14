Σε επιφυλακή οι Σέρρες: έκτακτη σύσκεψη πολιτικής προστασίας για την αντιπυρική περίοδο

Σύσκεψη στο Διοικητήριο Σερρών για συντονισμό φορέων και ενίσχυση επιχειρησιακών δυνατοτήτων μετά τα πρόσφατα συμβάντα πυρκαγιών στην περιοχή.

Στενός συντονισμός φορέων και 24ωρη επιφυλακή

Έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου στο Διοικητήριο Σερρών, με αντικείμενο την προετοιμασία και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, των δήμων και άλλων σχετικών υπηρεσιών. Ως κύριο συμπέρασμα αναδείχθηκε ότι η άμεση κινητοποίηση και ο αποτελεσματικός συντονισμός είναι καθοριστικοί παράγοντες για την έγκαιρη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, με αναφορά στην πρόσφατη πυρκαγιά στην Οινούσα Σερρών ως χαρακτηριστικό παράδειγμα.

«Το κλειδί για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών είναι η άμεση κινητοποίηση και ο αποτελεσματικός συντονισμός»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, τόνισε ότι όλοι οι φορείς πρέπει να παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, ακόμα και όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στην κατηγορία 3. Επιπλέον, συνεχάρη τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών για τη διαχείριση της πρόσφατης πυρκαγιάς στην Οινούσα και απέδωσε την επιτυχία στη στενή συνεργασία των υπηρεσιών.

Ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Κώστας Αργυρίου, κάλεσε τους αρμόδιους αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται σε επιφυλακή 24ώρου βάσεως και να διατηρούν άμεση επικοινωνία με την Πυροσβεστική, ώστε να εξασφαλίζεται ταχεία ανταπόκριση σε οποιοδήποτε περιστατικό.

Ενίσχυση εξοπλισμού: Επισημάνθηκε η πρόσφατη παραχώρηση οχήματος από την Αντιπεριφέρεια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών ως βήμα αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Επισημάνθηκε η πρόσφατη παραχώρηση οχήματος από την Αντιπεριφέρεια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών ως βήμα αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Αιτία πυρκαγιών: Ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών, Πρόδρομος Καλαϊτζίδης , ανέφερε ότι η πλειονότητα των φετινών πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών, , ανέφερε ότι η πλειονότητα των φετινών πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Αυξημένος αριθμός περιστατικών: Καταγράφηκε ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, «μέσα σε μία μόνο ημέρα εκδηλώθηκαν 37 πυρκαγιές».

Φορέας / Πρόσωπο Ρόλος Παναγιώτης Σπυρόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Πρόδρομος Καλαϊτζίδης Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Σερρών Κώστας Αργυρίου Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Σερρών

Τονίσθηκε επίσης το πρόβλημα των ακαθάριστων οικοπέδων, όπου παρά τη βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά παραμένουν πολλοί χώροι εντός και εκτός των οικισμών που αποτελούν εστίες επικινδυνότητας. Ο συνδυασμός ξηρών συνθηκών, ανθρώπινης αμέλειας και ύπαρξης εύφλεκτης βλάστησης αυξάνει τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης μιας φωτιάς και καθιστά αναγκαία την προληπτική δράση.

Για τους κατοίκους της Π.Ε. Σερρών το μήνυμα είναι σαφές: αυξημένη εγρήγορση, τήρηση μέτρων πρόληψης και άμεση αναφορά οποιασδήποτε ύποπτης εστίας ή καπνού στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι τοπικές αρχές επαναλαμβάνουν ότι η συνεργασία πολιτών και υπηρεσιών αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέτρο προστασίας της περιουσίας και της ζωής.