Σέρρες: Πανελλήνιο Κ23 — οι αγώνες συνεχίστηκαν μετά την καταιγίδα με αξιοσημείωτες επιδόσεις

Παρά τη σφοδρή βραδινή καταιγίδα της 12ης Ιουλίου, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23 στις Σέρρες ολοκληρώθηκε με νίκες και ατομικά ρεκόρ σε μήκος και ύψος, ενώ ορισμένοι αθλητές αποσύρθηκαν προληπτικά.

Διακοπή από την καταιγίδα και επανέναρξη της δράσης

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23 που φιλοξενήθηκε στις Σέρρες στις 11-12 Ιουλίου 2026 δοκιμάστηκε από ισχυρή βραδινή καταιγίδα την Κυριακή 12 Ιουλίου. Η μπόρα που ξέσπασε στις 19:40 προκάλεσε προβλήματα στο στάδιο, αλλά δεν απέτρεψε τη συνέχεια των αγώνων.

«Λίγα λεπτά πριν τις εννέα το βράδυ της Κυριακής (12 Ιουλίου 2026) ξεκίνησε και πάλι η δράση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23 στις Σέρρες.»

Αποτελέσματα και επιδόσεις με τοπικό ενδιαφέρον

Ο αγώνας του μήκους Ανδρών σημείωσε ανατροπή: ο Σταύρος Παπαδημητρίου (ΓΑΣ Ευρώτας) κέρδισε με άλμα στα 7,65 μ. στην τελευταία του προσπάθεια, μετά από ακολουθία επιδόσεων 7,14 μ., δύο άκυρα, 7,04 μ. και 7,47 μ. Ο 19χρονος είχε προ εβδομάδας κατακτήσει μετάλλιο στο τριπλούν, όπου στο παρόν πρωτάθλημα έμεινε εκτός τελικού λόγω δύο άκυρων.

Ο Χρήστος Χήτας (ΑΠΣ Πυγμή) είχε καλύτερο άλμα 7,52 μ. στα πρώτα τρία άλματα, αλλά αποσύρθηκε επειδή αισθάνθηκε σφίξιμο στα πόδια εξαιτίας της χαμηλής θερμοκρασίας, δίνοντας τελικά το ασημένιο μετάλλιο. Ο Πασχάλης Γεννίκης (ΟΦΚΑ Σέρρες 93) κατέλαβε την τρίτη θέση με 7,50 μ., που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ. Επίσης, ο Ανέστης Ισαακίδης (ΓΕ Γρεβενών) τερμάτισε κοντά με 7,40 μ., επίσης νέο ατομικό ρεκόρ.

Αγώνισμα Αθλητής Σωματείο Επίδοση Μήκος (1ος) Σταύρος Παπαδημητρίου ΓΑΣ Ευρώτας 7,65 μ. Μήκος (2ος) Χρήστος Χήτας ΑΠΣ Πυγμή 7,52 μ. Μήκος (3ος) Πασχάλης Γεννίκης ΟΦΚΑ Σέρρες 93 7,50 μ. Ύψος (1ος) Αντρέας Μίτα ΑΣ Πρέβεζας «Ευ Ζην» 2,20 μ. Ύψος (2ος) Χάρης Αλιβιζάτος ΓΕ Κεφαλληνίας 2,12 μ.

Σημεία ενδιαφέροντος για την τοπική κοινότητα

Η διοργάνωση στις Σέρρες κράτησε παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δείχνοντας την ικανότητα λειτουργίας του σταδίου σε έκτακτες συνθήκες.

κράτησε παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δείχνοντας την ικανότητα λειτουργίας του σταδίου σε έκτακτες συνθήκες. Το ατομικό ρεκόρ του Πασχάλη Γεννίκη αποτελεί θετικό στοιχείο για το τοπικό σύλλογο ΟΦΚΑ Σέρρες 93.

του Πασχάλη Γεννίκη αποτελεί θετικό στοιχείο για το τοπικό σύλλογο ΟΦΚΑ Σέρρες 93. Η προληπτική απόσυρση αθλητών (π.χ. Χρήστος Χήτας) υπογραμμίζει την ανάγκη για σωστή προετοιμασία και υποστήριξη σε χαμηλές θερμοκρασίες μετά τη βροχή.

Ο αγώνας του ύψους ολοκληρώθηκε αργά, λίγο μετά τις 23:00, με τον Αντρέα Μίτα να υπερβαίνει τα 2,20 μ. και να επιχειρεί στη συνέχεια τα 2,27 μ. με αξιοπρόσεκτες προσπάθειες. Τα αποτελέσματα του διημέρου αναδεικνύουν ατομικές βελτιώσεις και διατήρηση υψηλού ανταγωνιστικού επιπέδου, στοιχεία χρήσιμα για την τοπική αθλητική κοινότητα και τα σωματεία των Σερρών.

Η επιτυχής διεξαγωγή του πρωταθλήματος παρά τις δυσκολίες προσφέρει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση μελλοντικών αγώνων στην πόλη και αναδεικνύει νεαρούς αθλητές που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στο επόμενο διάστημα.