Σέρρες: Μεγάλη επέκταση και εκσυγχρονισμός στο Χιονοδρομικό Λαϊλιά με προϋπολογισμό >9 εκατ. ευρώ

Η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανοίγει τον δρόμο για τη μεταμόρφωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά σε προορισμό τεσσάρων εποχών, με σημαντική αύξηση της παραχωρημένης έκτασης και στόχο τη διεύρυνση του τουριστικού και αθλητικού προϊόντος για την ορεινή ζώνη των Σερρών.

Έγκριση ΜΠΕ και στρατηγικός στόχος για επτασφράγιστη αξιοποίηση του Λαϊλιά

Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έδωσε πρόσφατα έγκριση στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά. Η απόφαση αυτή αποτελεί το πρώτο, κρίσιμο βήμα για την υλοποίηση ενός έργου που στοχεύει να αλλάξει ριζικά τον ρόλο του χιονοδρομικού στην περιφέρεια και, ειδικότερα, στην ορεινή ζώνη των Σερρών.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η μετατροπή του Χιονοδρομικού από εποχικό σε προορισμό τεσσάρων εποχών, με δραστηριότητες που θα λειτουργούν σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο φορέας υλοποίησης είναι ο «Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών», ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ, στοιχείο που δείχνει και το μέγεθος της παρέμβασης.

Η επέκταση αφορά συγκεκριμένα την αύξηση της παραχωρημένης έκτασης από 44.969 τ.μ. σε 145.447 τ.μ., δηλαδή προστίθενται πάνω από 100.000 τ.μ. νέου χώρου. Η διεύρυνση αυτή κρίθηκε αναγκαία για να φιλοξενηθούν οι νέες εγκαταστάσεις και οι υποδομές που προβλέπει η μελέτη, οι οποίες θα στηρίξουν τόσο τον χειμερινό όσο και τον θερινό τουρισμό.

Αύξηση έκτασης: 44.969 τ.μ. → 145.447 τ.μ.

→ Προϋπολογισμός έργου: > 9.000.000 €

Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών

«πράσινο φως στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά»

Για τους κατοίκους των Σερρών και τις τοπικές επιχειρήσεις το σχέδιο σηματοδοτεί διεύρυνση ευκαιριών. Η μετάβαση σε έναν ολοκληρωμένο ορεινό προορισμό αναμένεται να διευρύνει την επισκεψιμότητα εκτός των λίγων εβδομάδων χιονόπτωσης, να ενισχύσει τη ζήτηση σε υπηρεσίες φιλοξενίας, εστίασης και δραστηριοτήτων (οδηγημένες πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, αγορές τοπικών προϊόντων) και να δημιουργήσει νέα, εποχικά αλλά και μόνιμα, σημεία απασχόλησης.

Τα οφέλη δεν είναι όμως μόνο οικονομικά. Η αναβάθμιση θα απαιτήσει τεχνικές παρεμβάσεις και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, με στόχο τη συμβατότητα με το ορεινό τοπίο και την προστασία των φυσικών πόρων. Η αύξηση της έκτασης και οι νέες υποδομές θα πρέπει να συνοδευτούν από δραστηριότητες διαχείρισης επισκεπτών, πολιτικές αποκατάστασης και πρόληψης φθορών στο περιβάλλον, καθώς και από μελέτες για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές που ήδη επηρεάζουν τη διάρκεια της χιονοκάλυψης.

Στο επόμενο διάστημα αναμένονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του έργου: χρονοδιαγράμματα κατασκευής, συγκεκριμένες παρεμβάσεις υποδομής, χρηματοδοτικά μοντέλα και συνεργασίες με τοπικούς φορείς. Η υλοποίηση θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και το μέγεθος των πολλαπλασιαστικών οφελών για την τοπική οικονομία.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία τοποθετεί το Χιονοδρομικό Λαϊλιά σε διαφορετική αναπτυξιακή τροχιά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο σταθερή και πολυσύνθετη τουριστική δραστηριότητα στην ορεινή ζώνη των Σερρών.