Ισχυρή αθλητική παρουσία στις Σέρρες με το Πανελλήνιο Κ23 — γύρος προκριματικών και κορυφαίες επιδόσεις

Στις Σέρρες διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23 (11-12/7) με περίπου 1.200 συμμετοχές. Στον πρώτο αγωνιστικό κύκλο ξεχώρισαν επιδόσεις στο δέκαθλο και στα 100 μ., ενώ η τοπική εκπροσώπηση διεκδικεί πλασάρισμα στους τελικούς.

Αγώνες υψηλού επιπέδου στο ΔΑΚ Σερρών

Το διήμερο 11-12 Ιουλίου οι Σέρρες φιλοξενούν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23, παράλληλα με το Πανελλήνιο Συνθέτων Αγωνισμάτων Κ20. Η διοργάνωση επανέρχεται ανεξάρτητη, μετά από διάστημα αρκετών ετών, με τον αριθμό των συμμετοχών να φθάνει περίπου τις 1.200 αθλητές και αθλήτριες.

Στις πρώτες σειρές των προκριματικών ξεχώρισαν ατομικά ρεκόρ και αξιοσημείωτες εμφανίσεις. Στο δέκαθλο, ο Νίκος Κοσμόπουλος του Μεσσηνιακού Γ.Σ. προπορεύεται με 2.452 βαθμούς μετά τις πρώτες δοκιμασίες, ενώ στο ίδιο πρόγραμμα ακολουθούν ο Σταύρος Τασκούδης (Γ.Σ. Σέρρες 93) με 1.998 β. και ο Αργύρης Λιόβαρης (ΑΣ Έφηφος Χίου) με 1.786 β.

Στα αγωνίσματα ταχύτητας, οι προκριματικοί των 100 μ. έβγαλαν δυνατούς χρόνους: ο Δημήτρης Βαβίλης (ΟΙΟΝ Αγ. Στεφάνου) σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο των προκριματικών με 10.70 (με αντίθετο άνεμο -1,2), ενώ ο Παναγιώτης Λαγάνης (ΓΣ Σέρρες 93) τερμάτισε ελεγχόμενα σε 10.78, διατηρώντας το πλεονέκτημα της φετινής του επίδοσης (10.42). Άλλοι διακριθέντες ήταν ο Γεράσιμος Καμπίτσης (ΣΑΚΑ) με 10.78 και φετινό ρεκόρ 10.49.

Χώρος: Σέρρες, αγωνιστικά κέντρα της πόλης.

Σέρρες, αγωνιστικά κέντρα της πόλης. Διάρκεια: 11-12 Ιουλίου.

11-12 Ιουλίου. Συμμετοχές: περίπου 1.200 αθλητές/τριες.

Για τους θεατές και τους κατοίκους της περιοχής η διοργάνωση σημαίνει σημαντική κινητικότητα: αυξημένη επισκεψιμότητα στα καταστήματα εστίασης και τα ξενοδοχεία, αλλά και πρόσθετες μετακινήσεις γύρω από τις εγκαταστάσεις τις ώρες των προκριματικών και των τελικών. Οι τοπικές ομάδες, όπως ο Γ.Σ. Σέρρες 93, έχουν ενεργό παρουσία και διεκδικούν καλές θέσεις στις γενικές κατατάξεις.

Θέση Αθλητής Σύλλογος Βαθμοί 1 Νίκος Κοσμόπουλος Μεσσηνιακός Γ.Σ. 2.452 2 Σταύρος Τασκούδης Γ.Σ. Σέρρες 93 1.998 3 Αργύρης Λιόβαρης ΑΣ Έφηφος Χίου 1.786

Η συνέχεια των αγώνων αναμένεται ανταγωνιστική, με αθλητές που ψάχνουν όρια για διεθνείς συμμετοχές στην κατηγορία Κ20 και Κ23. Οι τοπικοί φορείς έχουν οργανώσει μέτρα κυκλοφοριακής ροής και ενημέρωσης για τους κατοίκους, ώστε η όποια όχληση να μειωθεί στο ελάχιστο.

Ακολουθούν οι τελικοί των σπριντ και των συνθέτων, όπου θα κριθούν πολλά από τα πανελλήνια πρωταθλήματα και οι συμμετοχές σε μελλοντικές διοργανώσεις.