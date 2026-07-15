Κλιμάκιο του υπ. Εσωτερικών στις Σέρρες με έμφαση σε επενδύσεις και επιχειρηματικότητα

Κυβερνητική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υφυπουργό Κ. Γκιουλέκα επισκέφθηκε σήμερα επιχειρήσεις και συγκάλεσε σύσκεψη στο Διοικητήριο, με στόχο την προώθηση επενδύσεων, την ενίσχυση της απασχόλησης και την επιτάχυνση λύσεων για αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στόχος: ενίσχυση επενδυτικής δραστηριότητας και εξωστρέφειας

Κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις Σέρρες για σειρά επαφών που επικεντρώθηκαν στην τοπική επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την απασχόληση. Το πρόγραμμα περιελάμβανε πρωινές επισκέψεις σε μεγάλες επιχειρήσεις του νομού και απογευματινή ευρεία σύσκεψη στο Διοικητήριο Σερρών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών και οι δήμαρχοι των δήμων Σερρών, Εμμανουήλ Παππά, Σιντικής, Νέας Ζίχνης, Αμφίπολης και Βισαλτίας, καθώς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την περιοχή. Το κλιμάκιο συνόδευαν εκπρόσωποι υπουργείων και φορέων.

«Θέλουμε ένα υπόμνημα με όλα τα θέματα, τα οποία είναι δική μας υποχρέωση να μπορέσουμε, όσο μπορούμε, να επιταχύνουμε τους ρυθμούς είτε για την επίλυσή τους».

Κατά την υποδοχή του υφυπουργού ο αντιπεριφερειάρχης προσέφερε τέσσερα συμβολικά δώρα, μεταξύ των οποίων αναφέρθηκαν: ένα αγαλματίδιο του Λέοντα της Αμφίπολης, βιβλίο για τον Τύμβο Καστά, επετειακή έκδοση τοπικού περιοδικού και το κασκόλ του Πανσερραϊκού.

Τι ζητήθηκε από την τοπική διοίκηση

Οι δήμαρχοι παρουσίασαν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φορείς τους και τις ανάγκες των δήμων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα που σχετίζονται με την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της περιοχής και την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για τους κατοίκους του νομού.

Ανάγκη για στοχευμένη χρηματοδότηση και επιτάχυνση έργων υποδομής.

Υποστήριξη τοπικών παραγωγικών μονάδων για την προώθηση εξαγωγικού προσανατολισμού.

Συνεργασία κυβέρνησης και δήμων για άμεσες λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα.

Ο υφυπουργός ζήτησε να του αποσταλεί αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση, με την επιδίωξη να προωθηθεί η επιτάχυνση διαδικασιών και λύσεων μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών και πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία επίσκεψης 15 Ιουλίου Επικεφαλής κλιμακίου Κωνσταντίνος Γκιουλέκας Κύρια θέματα Επενδύσεις, επιχειρηματικότητα, απασχόληση, εξωστρέφεια

Από την τοπική κοινωνία και το επιχειρηματικό περιβάλλον των Σερρών αναμένεται να ακολουθήσει η κατάθεση λεπτομερών υπομνημάτων και προτάσεων, ώστε το υπουργείο να αξιολογήσει προτεραιότητες και διαθεσιμότητα πόρων. Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νομού, κεντρικό είναι πλέον το χρονοδιάγραμμα και οι πρακτικές παρεμβάσεις που θα προκύψουν από τις δεσμεύσεις της σημερινής συνάντησης.

Η επίσκεψη καταδεικνύει την προσπάθεια σύνδεσης κεντρικής πολιτικής με τοπικές ανάγκες, χωρίς ωστόσο να έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης ή δεσμεύσεις χρηματοδότησης πέραν της γενικής διατύπωσης για κατανομή πόρων με βάση προτεραιότητες.

Ακολουθεί καταγραφή και αποστολή αναλυτικών υπομνημάτων από τους δήμους, με στόχο την προώθηση των αιτημάτων στο αρμόδιο υπουργείο.