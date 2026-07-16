Ο «Αρσέν Λουπέν» έρχεται στο Ανοικτό Αμφιθέατρο Σερρών — θεατρική παράσταση με συμμετοχικό τέλος

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Ανοικτό Αμφιθέατρο Θεάτρο Σερρών ανεβαίνει η παράσταση «Αρσέν Λουπέν: Το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας», σε διασκευή και σκηνοθεσία Αθηνάς Χατζηαθανασίου. Υπάρχει παράλληλα διαγωνισμός με προσκλήσεις και δυνατότητα online κρατήσεων.

Θεατρική παραγωγή για όλη την οικογένεια στο θερινό ρεπερτόριο των Σερρών

Στις 24 Ιουλίου το βράδυ, στο Ανοικτό Αμφιθέατρο Θεάτρο Σερρών (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), θα παρουσιαστεί η παράσταση «Αρσέν Λουπέν: Το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας», σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζηαθανασίου. Η παράσταση, που σημείωσε θερμή υποδοχή το χειμώνα, εντάσσεται στην καλοκαιρινή περιοδεία της Καλλιτεχνικής Εταιρείας CALD και απευθύνεται σε θεατές όλων των ηλικιών.

Το έργο βασίζεται στις περιπέτειες του Μορίς Λεμπλάν και αναδεικνύει την ιδιότητα του ήρωα ως «τζέντλεμαν λωποδύτη», συνδυάζοντας γέλιο και μυστήριο. Στην παραγωγή δίνεται έμφαση στη συμμετοχή του κοινού, το οποίο καλείται να επηρεάσει την τελική εξέλιξη της ιστορίας.

«Το τέλος το αποφασίζεις εσύ!»

Η παράσταση ξεκινά στις 21:00. Οι κρατήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας more.com. Παράλληλα, τοπικό μέσο διοργανώνει διαγωνισμό με κληρώσεις για δύο διπλές προσκλήσεις — οι νικητές θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 23 Ιουλίου. Για να λάβουν μέρος οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Τι σημαίνει για το κοινό των Σερρών

Η παρουσία μιας ολοκληρωμένης, οικογενειακής παράστασης στην πόλη ενισχύει το θερινό πολιτιστικό πρόγραμμα και δίνει επιλογή ψυχαγωγίας για οικογένειες και νέους. Η διαδραστική μορφή της παράστασης αποτελεί πρόσθετο κίνητρο για συμμετοχή και εμπλοκή των θεατών στην εξέλιξη της ιστορίας, στοιχείο που μειώνει την παθητικότητα του κοινού και αυξάνει την ελκυστικότητα του γεγονότος.

Ημερομηνία: Παρασκευή 24 Ιουλίου

Παρασκευή 24 Ιουλίου Ώρα: 21:00

21:00 Τόπος: Ανοικτό Αμφιθέατρο Θεάτρο Σερρών (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Ανοικτό Αμφιθέατρο Θεάτρο Σερρών (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) Κρατήσεις: more.com

more.com Διαγωνισμός: κλήρωση για δύο διπλές προσκλήσεις — ανακοίνωση νικητών 23 Ιουλίου

Για τους κατοίκους των Σερρών, η παράσταση αποτελεί ευκαιρία για βραδινή έξοδο με θεατρικό χαρακτήρα εντός πόλης, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης σε άλλες πόλεις της περιφέρειας. Οι θεατές καλό είναι να εξασφαλίσουν έγκαιρα εισιτήρια, καθώς οι θερινές εκδηλώσεις συνήθως προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Περαιτέρω πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δημοσιεύονται στις σελίδες του διοργανωτή και της πλατφόρμας κρατήσεων. Η παράσταση προτείνεται για κοινό που αποζητά συνδυασμό δράματος, χιούμορ και αλληλεπίδρασης.

Σημείωση: Οι ανακοινώσεις σχετικά με την κλήρωση και τις λεπτομέρειες συμμετοχής προέρχονται από την προώθηση της παράστασης και τους όρους του διαγωνισμού όπως αναρτήθηκαν στο σχετικό δημοσίευμα.