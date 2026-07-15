Πρεμιέρα στο Ανοιχτό Θέατρο ΔΙΠΑΕ: οι «Νεφέλες» του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών ξεκινούν το «Καλοκαίρι της Κωμωδίας»

Το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών παρουσιάζει σήμερα, 15 Ιουλίου, στις 21:15 την παράσταση «Νεφέλες» του Αριστοφάνη στο Ανοιχτό Θέατρο ΔΙΠΑΕ (πρώην ΤΕΙ). Ακολουθεί θερινή περιοδεία μέχρι 31 Αυγούστου.

Πρεμιέρα και περιοδεία για την καλοκαιρινή πρόταση του Δήμου

Σήμερα, 15 Ιουλίου 2026, στις 21:15, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών ανεβάζει στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΙΠΑΕ (πρώην ΤΕΙ) την παράσταση «Νεφέλες» του Αριστοφάνη, ως την κεντρική πρόταση στο πλαίσιο του θεσμού «Καλοκαίρι της Κωμωδίας». Η παραγωγή προωθεί την επιστροφή του κλασικού έργου στο θεατρικό ρεπερτόριο της πόλης σε καλοκαιρινή εκδοχή.

Τη σύνθεση της παραγωγής ανακοίνωσαν στελέχη του ΔΗΠΕΘΕ: η παράσταση σκηνοθετείται από την Εύη Σαρμή, ενώ στη διοικητική και επικοινωνιακή κινητοποίηση του θεσμού μετείχαν η Βασιλική Πανταζή (πρόεδρος ΔΗΠΕΘΕ) και ο Γιώργος Ανδρέου (καλλιτεχνικός διευθυντής). Τη μετάφραση, την προσαρμογή και τη μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Στάθης Παχίδης.

Η παραγωγή δεν περιορίζεται σε μία παράσταση στην πόλη: σύμφωνα με το πρόγραμμα, η περιοδεία του «Καλοκαίρι της Κωμωδίας 2026» θα διεξαχθεί από 17 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε κοινό της ευρύτερης περιοχής να παρακολουθήσει την παράσταση σε επόμενες εμφανίσεις.

Ημέρα πρεμιέρας: 15 Ιουλίου 2026

15 Ιουλίου 2026 Ώρα: 21:15

21:15 Χώρος: Ανοιχτό Θέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών (πρώην ΤΕΙ)

Ανοιχτό Θέατρο ΔΙΠΑΕ Σερρών (πρώην ΤΕΙ) Περιοδεία: 17 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2026

Η επιλογή των «Νεφελών» εντάσσεται στις προσπάθειες του ΔΗΠΕΘΕ να προσφέρει στο θεατρόφιλο κοινό της περιοχής κλασικά έργα προσαρμοσμένα σε σύγχρονη θεατρική γλώσσα, με έμφαση στη σκηνική ανάδειξη του κωμικού στοιχείου και της πολιτιστικής παράδοσης.

Στοιχείο Πληροφορία Παράσταση Νεφέλες (Αριστοφάνης) Σκηνοθεσία Εύη Σαρμή Μουσική/Προσαρμογή Στάθης Παχίδης Πρεμιέρα 15/7/2026, 21:15 Περιοδεία 17/7 – 31/8/2026

Για το κοινό των Σερρών, η εκδήλωση σηματοδοτεί μία προσφορά πολιτιστικού περιεχομένου με τοπικό αποτύπωμα το οποίο μπορεί να ενισχύσει την επισκεψιμότητα σε εκδηλώσεις της πόλης και να δώσει επιλογές ψυχαγωγίας για οικογένειες και επισκέπτες κατά τους θερινούς μήνες. Επιπλέον, η περιοδεία ανοίγει δυνατότητες παρακολούθησης για κατοίκους γειτονικών δήμων που δεν μπορούν να παραβρεθούν στην πρεμιέρα.

Σημειωτέον ότι στο σημερινό πρωτοσέλιδο της τοπικής εφημερίδας υπάρχουν και άλλες ειδήσεις με τοπικό ενδιαφέρον: χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος «Κλειδί Προόδου» του ΕΣΠΑ για την Κεντρική Μακεδονία, επιχείρηση καθαριότητας σε τοπικές κοινότητες από συνεργεία του Δήμου Σερρών και η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών με πρόεδρο τον Άγγελο Δαμπάλη. Αυτά τα θέματα εμπλουτίζουν το πλαίσιο των δράσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των δημοτών.

Το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών συνεχίζει να επενδύει στον τοπικό πολιτισμό με παραγωγές που απευθύνονται σε ευρύ κοινό. Για ενδιαφερόμενους θεατές, η σημερινή παράσταση προσφέρει άμεση πρόσβαση σε κλασικό θέατρο σε θερινό περιβάλλον, ενώ η επακόλουθη περιοδεία διευρύνει την εμβέλεια της πρωτοβουλίας.