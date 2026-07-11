Νέος ηλιακός φωτισμός στη διασταύρωση της Ι.Μ. Αγίας Κυριακής για μεγαλύτερη ασφάλεια

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Αλιστράτης πέτυχε την εγκατάσταση σύγχρονων ηλιακών φωτιστικών και φωτοβολταϊκών πάνελ στη «τυφλή» διασταύρωση κοντά στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Φωτισμός και ασφάλεια στην είσοδο της Αλιστράτης

Στην Αλιστράτη του Δήμου Νέας Ζίχνης υλοποιήθηκε πρόσφατα ένα έργο οδικού φωτισμού που στόχο έχει τη βελτίωση της ασφάλειας στη διασταύρωση της Ιεράς Μονής της Αγίας Κυριακής. Η παρέμβαση, την οποία προώθησε η Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, κ. Κυριακή Κίζου, περιλαμβάνει την τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών και φωτοβολταϊκών πάνελ, ώστε να φωτίζεται μια μέχρι σήμερα «τυφλή» έξοδος του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το έργο προέκυψε μετά από την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη συνεργασία με τον δήμο. Ο νέος φωτισμός έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί έξυπνα, εξοικονομώντας ενέργεια με αυτόματους χρόνους λειτουργίας που προσαρμόζονται στη διέλευση οχημάτων.

«Αυτό είναι το έργο, με το οποίο θέλω να με θυμάστε ως Πρόεδρο της Κοινότητας Αλιστράτης»,

αναφέρει σε ανάρτηση της η κ. Κίζου, επισημαίνοντας τη βαρύτητα που δίνει η τοπική ηγεσία στην οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα κατά τις σκοτεινές χειμερινές ημέρες.

Η παρέμβαση αφορά κυρίως σημεία εισόδου και κόμβους κοντά σε κατοικημένες ζώνες και προσφέρει πρακτικά οφέλη για τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς:

Μείωση των σκοτεινών σημείων στη διασταύρωση κοντά στην Ι.Μ. Αγίας Κυριακής.

στη διασταύρωση κοντά στην Ι.Μ. Αγίας Κυριακής. Αυξημένη οδική ασφάλεια για πεζούς και οχήματα, ειδικά σε ώρες με περιορισμένη ορατότητα.

για πεζούς και οχήματα, ειδικά σε ώρες με περιορισμένη ορατότητα. Οικονομική λειτουργία χάρη στα φωτοβολταϊκά που τροφοδοτούν τον φωτισμό.

χάρη στα φωτοβολταϊκά που τροφοδοτούν τον φωτισμό. Ανεξαρτησία από το δίκτυο ηλεκτροδότησης σε περίπτωση διακοπών ρεύματος.

Η τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων σε αγροτικές και ημιαστικές κοινότητες συχνά αντιμετωπίζει καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών απαιτήσεων και ανάγκης χρηματοδότησης. Στην προκειμένη περίπτωση, η πρωτοβουλία της προέδρου, με την υποστήριξη του δημάρχου, επέτρεψε την υπέρβαση αυτών των εμποδίων και την ταχεία υλοποίηση.

Στοιχείο Χαρακτηριστικό Τοποθεσία Διασταύρωση κοντά στην Ι.Μ. Αγίας Κυριακής, έξω από την Αλιστράτη Τεχνολογία Ηλιακά φωτιστικά με φωτοβολταϊκά πάνελ Στόχος Ενίσχυση οδικής ασφάλειας και μείωση ενεργειακού κόστους

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, το έργο σημαίνει πρακτική βελτίωση στην καθημερινότητα: ασφαλέστερες μετακινήσεις σε ώρες μειωμένης ορατότητας και μεγαλύτερη προστασία σε έναν κόμβο που μέχρι πρότινος θεωρούνταν επικίνδυνος. Επιπλέον, η αξιοποίηση ανανεώσιμης ενέργειας συνάδει με ευρύτερους στόχους εξοικονόμησης πόρων σε τοπικό επίπεδο.

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί παράδειγμα τοπικής παρέμβασης όπου η ηγεσία της κοινότητας συνεργάζεται με τη δημοτική αρχή για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Κάτοικοι και διερχόμενοι αναμένεται να επωφεληθούν άμεσα, ενώ παρόμοια έργα μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες «τυφλές» διασταυρώσεις του δήμου, εφόσον εξασφαλιστούν πόροι και τεχνική υποστήριξη.

Η Αλιστράτη παρακολουθεί πλέον την εξέλιξη της λειτουργίας του νέου συστήματος, με την τοπική κοινότητα να δηλώνει πως θα αξιολογήσει την απόδοση και την ανάγκη για συμπληρωματικές παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα.