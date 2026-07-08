Διαμαρτυρία για αποκλεισμό παραγωγών της Μαγνησίας από τις αποζημιώσεις του παγετού

Ερώτηση στη Βουλή από τον Αλ. Μεϊκόπουλο καταγγέλλει ότι μηλοπαραγωγοί, κερασοπαραγωγοί, αχλαδοπαραγωγοί και καστανοπαραγωγοί της Μαγνησίας μένουν εκτός των ενισχύσεων για τον προανθικό παγετό του 2025, παρά την επιβεβαίωση τοπικών υπηρεσιών ότι υπέβαλαν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τους αποκλεισμένους παραγωγούς

Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, με αντικείμενο τον αποκλεισμό παραγωγών της Μαγνησίας από τις χορηγούμενες αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε ο προανθικός παγετός του 2025. Η κίνηση γίνεται μετά από καταγγελίες ότι στη λίστα των δικαιούχων δεν περιλαμβάνονται περιοχές και παραγωγοί που υπέστησαν σημαντικές απώλειες.

Σύμφωνα με την ερώτηση, το Υπουργείο ανακοίνωσε προγράμματα ενίσχυσης συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο το ποσό αυτό απέχει από τις ανάγκες που είχε αποτιμήσει ο ΕΛΓΑ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Μαγνησίας, στο στόχαστρο του αποκλεισμού βρίσκονται παραγωγοί μήλων, κερασιών, αχλαδιών και κάστανων.

Το ζήτημα περιπλέκεται από την αντίφαση που παρουσιάστηκε ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν από το Υπουργείο και στις τοπικές αρχές: ενώ ο Υφυπουργός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα στοιχεία για να ενταχθεί η Μαγνησία στο πρόγραμμα, τόσο η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μαγνησίας όσο και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου «ΖΑΓΟΡΙΝ» δηλώνουν ότι απέστειλαν εγκαίρως τα απαιτούμενα έγγραφα.

«Δεν είναι δυνατόν ολόκληρες παραγωγικές περιοχές να αποκλείονται χωρίς σαφή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. Οι παραγωγοί της Μαγνησίας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αγρότες δεύτερης κατηγορίας»,

αναφέρει στην ερώτησή του ο κ. Μεϊκόπουλος, ζητώντας διευκρινίσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης και την αντιμετώπιση των ζημιών που καταγράφονται στην περιοχή.

Οι τοπικοί φορείς επισημαίνουν ότι ο αποκλεισμός αυτή τη στιγμή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και προγραμματισμού για την επόμενη περίοδο καλλιέργειας. Οι παραγωγοί που επλήγησαν αναμένουν ταχεία και διαφανή απάντηση από το Υπουργείο ώστε να μην χαθούν εισοδήματα και να αποφευχθεί η μακροχρόνια υποβάθμιση παραγωγικών περιοχών.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του αγροτικού τομέα στη Μαγνησία, τα κρίσιμα σημεία είναι:

η σαφής τεκμηρίωση των κριτηρίων ένταξης στις αποζημιώσεις,

η επαλήθευση της ημερομηνίας και του τρόπου υποβολής των στοιχείων από τις τοπικές υπηρεσίες,

και η ταχεία εκταμίευση τυχόν διορθωτικών ποσών προς τους πραγματικά πληγέντες.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο οικονομική αποζημίωση αλλά και την εμπιστοσύνη των παραγωγών στη λειτουργία των κρατικών μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων. Η εξέλιξη της υπόθεσης θα κριθεί από τις απαντήσεις που θα δοθούν στην ερώτηση του βουλευτή και από τυχόν διορθωτικές ενέργειες του Υπουργείου.

Στοιχείο Αναφορά Πρόγραμμα ενισχύσεων 80 εκατ. ευρώ Πληγέντες κλάδοι στη Μαγνησία μήλα, κεράσια, αχλάδια, κάστανα

Η τοπική κοινωνία αναμένει άμεσες διευκρινίσεις και, αν χρειαστεί, διορθωτικές κινήσεις προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν τις αναγκαίες ενισχύσεις. Η υπόθεση θα παρακολουθηθεί στενά από παραγωγικούς φορείς, την Περιφερειακή Διοίκηση και βουλευτές της περιοχής.