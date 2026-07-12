Διεθνές συνέδριο στατιστικής φυσικής στο Κολυμπάρι: τι σημαίνει για την ελληνική έρευνα

Στο Κολυμπάρι Χανίων ολοκληρώθηκε το 7ο DeltaΣυνέδριο Στατιστικής Φυσικής (Sigma Phi 2026), με διεθνείς προσωπικότητες, ελληνική επιστημονική στήριξη και βράβευση του καθηγητή Efthimios Kaxiras για τη συνεισφορά του στη «twistronics». Ποια είναι η σημασία για την έρευνα και την τεχνολογία στην Ελλάδα.

Στο Κολυμπάρι Χανίων φιλοξενήθηκε αυτή την εβδομάδα το 7ο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικής Φυσικής (Sigma Phi 2026), μια συνάντηση που έφερε στην Κρήτη μέλη της παγκόσμιας κοινότητας της θεωρητικής και εφαρμοσμένης φυσικής. Η διοργάνωση, με κεντρικό ρόλο του καθηγητή Giorgio Kaniadakis από το Πολυτεχνείο του Τορίνο, έτρεξε υπό την αιγίδα της European Physical Society και με επιστημονική στήριξη τριών ελληνικών ιδρυμάτων: του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Η πρώτη εικόνα που μένει είναι ότι πρόκειται για ένα συνέδριο με διεθνές κύρος που αναδεικνύει την παρουσία της χώρας σε τομείς αιχμής. Στην έναρξη δόθηκαν οι διεθνείς βραβεύσεις SigmaPhi σε τρεις καταξιωμένους επιστήμονες: Efthimios Kaxiras (Harvard University), David McComas (Princeton University) και Constantino Tsallis (Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas). Η αναγνώριση του E. Kaxiras επισημαίνει ιδιαιτέρως την τεχνολογία twistronics, έναν κομμάτι της φυσικής των διδιάστατων υλικών με εφαρμογές στη νανοηλεκτρονική.

Γιατί έχει σημασία η «twistronics»

Η twistronics μελετά πώς αλλάζουν οι ιδιότητες υλικών όπως το γραφένιο όταν στρώματα τοποθετούνται με συγκεκριμένες γωνίες μεταξύ τους. Αντί να μεταβάλλεται η χημική σύσταση, διαφοροποιείται η γωνία περιστροφής των στρωμάτων, με αποτέλεσμα νέα ηλεκτρονικά φαινόμενα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μικροσυσκευές και νανοηλεκτρονικά κυκλώματα. Η βράβευση από το συνέδριο επιβεβαιώνει την παγκόσμια ώθηση προς αυτόν τον κλάδο.

Από την άλλη, το συνέδριο περιλάμβανε και επιστημονικές ομιλίες σε πεδία όπως τα πολύπλοκα συστήματα, το πεδίο που έχει μελετήσει εκτενώς ο βραβευμένος με Νόμπελ Giorgio Parisi. Η σύνδεση θεωρίας και εφαρμογής —από τη μελέτη σμηνών μέχρι φαινόμενα εκτός ισορροπίας— δείχνει ότι η στατιστική φυσική παραμένει εργαλείο για την κατανόηση σύμπλοκων τεχνολογικών προκλήσεων.

Τοπική διάσταση: Διοργάνωση στην Κρήτη με συμμετοχή ελληνικών ιδρυμάτων.

Διοργάνωση στην Κρήτη με συμμετοχή ελληνικών ιδρυμάτων. Διεθνής στάθμη: Βραβεύσεις και συμμετοχή κορυφαίων πανεπιστημίων (Harvard, Princeton).

Βραβεύσεις και συμμετοχή κορυφαίων πανεπιστημίων (Harvard, Princeton). Εφαρμογές: Από twistronics έως παρατηρησιακή ηλιακή φυσική και θεωρίες εντροπίας.

Η παρουσία τέτοιων συνεδρίων στην Ελλάδα έχει πολλαπλές συνέπειες: ενισχύει το επιστημονικό προφίλ των ελληνικών ιδρυμάτων, δημιουργεί ευκαιρίες δικτύωσης για νέους ερευνητές και προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον που μπορεί να μεταφραστεί σε συνεργασίες και χρηματοδοτήσεις. Στην πράξη, όμως, το κέρδος θα φανεί από το πώς θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των συζητήσεων σε εθνικό επίπεδο —π.χ. μέσω προγραμμάτων μεταδιδακτορικής έρευνας, κοινών έργων και μεταφοράς τεχνογνωσίας στη βιομηχανία.

Βραβευόμενος Ίδρυμα Πεδίο Efthimios Kaxiras Harvard University Twistronics / Νανοηλεκτρονική David McComas Princeton University Παρατηρησιακή ηλιακή φυσική Constantino Tsallis Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas Εντροπία σε συστήματα εκτός ισορροπίας

Συμπερασματικά, το Sigma Phi 2026 στο Κολυμπάρι επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παραμένει ενεργός κόμβος σε διεθνείς επιστημονικές συζητήσεις. Η ουσία, όμως, θα κριθεί από την ικανότητα των ελληνικών φορέων να μετατρέψουν θεσμική παρουσίας σε διαρκή επενδυτική και ερευνητική ωφέλεια. Και αν υπάρχει ένα μάθημα από αυτές τις συγκεντρώσεις: η θεωρία συχνά ανοίγει τον δρόμο σε απρόσμενες τεχνολογικές εφαρμογές —φτάνει να υπάρξει συνέχεια και υποδομή.

Τέλος, μια υπενθύμιση: η διεθνής αναγνώριση φέρνει φως, αλλά το φως χρειάζεται δομή για να λειτουργήσει ως επένδυση —και η Ελλάδα έχει ήδη τα φωτισμένα σημεία.