Διεθνής αναγνώριση για τη Δρ. Βασιλική: βράβευση που αφορά και τη Βασιλική

Η Δρ. Βασιλική Μελέτη τιμήθηκε στο Global Vision Summit III-2026 για το βιβλίο της πάνω στην έμφυλη βία. Η διάκριση αναδεικνύει επιστημονική δουλειά με συνέπειες για την ευαισθητοποίηση και τις τοπικές πολιτικές πρόληψης.

Βράβευση στο Global Vision Summit III-2026

Η Δρ. Βασιλική Μελέτη τιμήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, κατά την τελετή βράβευσης που έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων «Μελίνα Μερκούρη», στην αίθουσα «Οδοιπορικό της Παλαιάς Αθήνας», στο Θησείο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνόδου Κορυφής Global Vision Summit III-2026. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και συγκεντρώνει προσωπικότητες από την επιστήμη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στην Δρ. Μελέτη ως αναγνώριση για την συμβολή της στην ευαισθητοποίηση γύρω από την ισότητα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με επίκεντρο την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Η βράβευση συνδέθηκε ειδικότερα με το βιβλίο της «Έμφυλη Βία: Από τη Ρητορική στη Βίαιη Πράξη» (Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ), ένα έργο που προσεγγίζει τις κοινωνικές, νομικές και πολιτικές διαστάσεις του φαινομένου και προτείνει τεκμηριωμένες λύσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση.

Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε και η νέα της μελέτη «Φύλο, Κρίση και Ευρωπαϊκή Ένωση» (Writers International Edition), που εξετάζει τις επιπτώσεις των διαδοχικών κρίσεων στις πολιτικές ισότητας των φύλων.

Την εκδήλωση προλόγισε η Γενική Γραμματέας του οργανισμού Writers Capital International Foundation, κ. Ειρήνη Ντούρα-Καββαδία, η οποία τόνισε τη σημασία της ανάδειξης προσωπικοτήτων που συμβάλλουν στην προαγωγή των οικουμενικών αξιών μέσω επιστημονικού έργου και κοινωνικής δράσης.

Η βράβευση έγινε στις 3 Ιουλίου 2026 στο Πνευματικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη».

στο Πνευματικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη». Το βραβευμένο έργο: «Έμφυλη Βία: Από τη Ρητορική στη Βίαιη Πράξη» (Εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ ).

). Παρουσιάστηκε επίσης η έκδοση «Φύλο, Κρίση και Ευρωπαϊκή Ένωση» (Writers International Edition).

Στοιχείο Πληροφορία Εκδήλωση Global Vision Summit III-2026 Ημερομηνία 3 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία Θησείο, Πνευματικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» Βραβευμένο έργο «Έμφυλη Βία: Από τη Ρητορική στη Βίαιη Πράξη»

Για τους κατοίκους της Βασιλικής και της ευρύτερης Λευκάδας, το ζήτημα της έμφυλης βίας αποτελεί καίριο κοινωνικό πρόβλημα. Η διεθνής αυτή διάκριση αναδεικνύει με τεκμηριωμένο τρόπο προτάσεις και μεθόδους που μπορούν να ενημερώσουν τοπικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΜΚΟ, καθώς και όσους εμπλέκονται σε πολιτικές πρόληψης και υποστήριξης θυμάτων.

Η προβολή τέτοιων εργασιών σε διεθνές επίπεδο συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου και μπορεί να λειτουργήσει ως ερέθισμα για την εφαρμογή πρακτικών που ενισχύουν την προστασία και την κοινωνική συνοχή στο τοπικό επίπεδο. Η βράβευση της Δρ. Μελέτη αποτελεί, κατά συνέπεια, μια επιστημονική αναγνώριση με άμεση κοινωνική σημασία για την τοπική κοινότητα.