Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων στον Έβρο: πολιτισμός ως εργαλείο ανάπτυξης

Με δύο υπογραφές Προγραμματικών Συμβάσεων οι δήμοι Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας προχωρούν στην αποκατάσταση ανενεργών σχολείων που θα στεγάσουν τους πρώτους πυρήνες του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων — ένα εγχείρημα που, όπως τονίζει η Αγγέλα Γιαννακίδου, στοχεύει στη μετατροπή της τοπικής μνήμης σε δημιουργική οικονομία.

Το εγχείρημα για τη δημιουργία του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Έβρου κέρδισε πρόσφατα συγκεκριμένο δρόμο προς την υλοποίηση, με την υπογραφή δύο Προγραμματικών Συμβάσεων Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τους δήμους Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αποκατάσταση και επανάχρηση εγκαταλελειμμένων σχολικών μονάδων στην Καρωτή Διδυμοτείχου και την Πτελέα Ορεστιάδας, που προορίζονται να στεγάσουν τους πρώτους πυρήνες του δικτύου.

Η εμπνεύστρια της πρωτοβουλίας, ιδρύτρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, έθεσε με σαφήνεια το πλαίσιο: η ιδέα δεν περιορίζεται στη συλλογή και την έκθεση αντικειμένων, αλλά βλέπει την πολιτιστική κληρονομιά ως δυναμικό εργαλείο για την ανάπτυξη, τον τουρισμό και τη δημιουργική οικονομία. Η προσέγγιση αυτή μετατοπίζει το κέντρο βάρους από την απομόνωση των συλλογών στην ενεργό σύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες.

«Η μνήμη που διαχειριζόμαστε ανήκει στην κοινωνία και όχι στα μουσεία»

Όπως εξηγείται, ο σχεδιασμός δεν είναι στιγμιαία πρωτοβουλία: ξεκίνησε το 2020, μέσα από συνεργασίες με υπεύθυνους πολιτισμού των δύο δήμων και με πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής. Σε πολλά χωριά του βορείου Έβρου υπήρχαν σημαντικές λαογραφικές συλλογές, ωστόσο πολλά τεκμήρια ήταν αποθηκευμένα σε κτίρια χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες διαφύλαξης, όπως παλιά σχολεία που είχαν περιέλθει σε αχρηστία.

Η πρώτη ανάγκη που αναδείχθηκε ήταν συντήρηση και προστασία: τα αντικείμενα κινδύνευαν από φθορά, σκόρο και γενική παραμέληση. Η παρέμβαση που σχεδιάζεται επιδιώκει να δώσει στα εκθέματα τις κατάλληλες συνθήκες, αλλά και να τα εντάξει σε έναν οργανωμένο, τοπικό και δικτυωμένο φορέα, ώστε η πολιτιστική κληρονομιά να λειτουργήσει ως ζωντανό κεφάλαιο για την περιοχή.

Προβλεπόμενα οφέλη και στόχοι

Προστασία και ανάδειξη τοπικών συλλογών σε κατάλληλους χώρους.

Δημιουργία νέων πόλων πολιτιστικού τουρισμού στον βόρειο Έβρο.

Σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την τοπική οικονομία και την κοινωνική ζωή.

Η πρόταση, όπως περιγράφεται, επιδιώκει όχι απλώς μουσειακές εγκαταστάσεις αλλά την ενεργοποίηση της μνήμης «εκτός των τειχών»—μια διαχείριση που ανταποκρίνεται στην αντίληψη ότι το πολιτιστικό κεφάλαιο μπορεί να μετασχηματιστεί σε δημιουργική οικονομία προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Δήμος Χωριό / Κτίριο Ρόλος Διδυμοτείχου Καρωτή Στέγαση πρώτου πυρήνα Ορεστιάδας Πτελέα Στέγαση πρώτου πυρήνα

Η πρωτοβουλία του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, όπως περιγράφηκε, καλεί σε συνεργασία τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών, με σκοπό να αποτραπεί η διάσπαση και η φθορά πολύτιμων τεκμηρίων και να προκύψει ένα συνεκτικό δίκτυο που θα ενισχύει την ταυτότητα και την οικονομική δυνατότητα της υπαίθρου.

Η εξέλιξη των έργων αποκατάστασης και οι αξιοποιήσεις που θα προκύψουν από τη λειτουργία των νέων μουσείων θα καθορίσουν σε πόσο βαθμό η ιδέα της μετατροπής της μνήμης σε αναπτυξιακό μοχλό θα στερεωθεί πρακτικά στον Έβρο.