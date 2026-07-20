Υπουργείο δίνει προσωρινή λύση για κοινόχρηστους χώρους στη Σύμη ενόψει της σεζόν

Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν αντιτίθεται στην προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στον ιστορικό οικισμό της Σύμης μέχρι την ολοκλήρωση της νέας κανονιστικής πράξης, δίνοντας στον Δήμο τη δυνατότητα διαχείρισης κατά την τουριστική περίοδο.

Προσωρινή άδεια διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων

Το Υπουργείο Πολιτισμού γνωστοποίησε με έγγραφο ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2026 ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση στην προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στον ιστορικό οικισμό της Σύμης, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της νέας κανονιστικής πράξης. Η απόφαση αφορά, σύμφωνα με το έγγραφο, την αξιοποίηση χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άλλων χρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου.

Η εξέλιξη θεωρείται θετική για τη δημοτική αρχή, καθώς επιτρέπει την προσωρινή διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία σύνταξης του νέου πλαισίου που θα ρυθμίζει οριστικά τη χρήση τους στον ιστορικό οικισμό.

Πλαίσιο και επιστημονική τεκμηρίωση

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι η νέα κανονιστική πράξη θα καταρτιστεί στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιστημονική τεκμηρίωση αρχών και κατευθύνσεων σχετικά με τη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη του ιστορικού οικισμού, με έμφαση στο παραλιακό μέτωπο της Σύμης.

Επιπλέον, στο έγγραφο διευκρινίζεται ότι οι αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για κατασκευές εντός των κοινόχρηστων χώρων θα τηρηθούν εν ευθέτω χρόνο, χωρίς να αλλάξει η ισχύς των προηγούμενων αποφάσεων.

Τι σημαίνει για τον Δήμο και την τοπική κοινωνία

Η άρση της άμεσης αντίρρησης δίνει στον Δήμο Σύμης τη δυνατότητα να προβεί σε προσωρινές ρυθμίσεις που διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στο κέντρο του νησιού και στο παραλιακό μέτωπο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων μπορεί να ενισχύσει την επισκεψιμότητα και το εισόδημα των καταστημάτων εστίασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσωρινές παραχωρήσεις θα γίνουν με σεβασμό στο καθεστώς προστασίας του ιστορικού οικισμού.

Στο έγγραφο του Υπουργείου αναφέρεται επίσης ότι η απάντηση αυτή ελήφθη μετά τις σχετικές επιστολές που απέστειλε ο Δήμος. Η εξέλιξη επισημάνθηκε στα μέσα ενημέρωσης με δηλώσεις του αντιδημάρχου Σύμης Νικήτα Γρύλλη, ο οποίος τόνισε ότι η εξέλιξη δικαιώνει τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής (σημειώνεται ότι η πλήρης δήλωση περιλαμβάνεται στην πρωτογενή ενημέρωση).

Έγγραφο ΥΠΠΟ : ημερομηνία 6/7/2026, μη αντίρρηση σε προσωρινές παραχωρήσεις

: ημερομηνία 6/7/2026, μη αντίρρηση σε προσωρινές παραχωρήσεις Νέο πλαίσιο : θα προκύψει από ερευνητικό πρόγραμμα με ΕΜΠ

: θα προκύψει από ερευνητικό πρόγραμμα με ΕΜΠ Εφαρμογή: προσωρινή διαχείριση κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου

«Δεν υπάρχει αντίρρηση για την προσωρινή παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της νέας Κανονιστικής Πράξης.» — κείμενο εγγράφου Υπουργείου Πολιτισμού (6/7/2026)

Η επόμενη φάση θα κρίνει το μόνιμο πλαίσιο λειτουργίας: η σύνταξη της νέας κανονιστικής πράξης, βασισμένη σε επιστημονική τεκμηρίωση, θα καθορίσει στοχευμένα τις χρήσεις, τα όρια και τη διαχείριση του παραλιακού μετώπου και των κοινόχρηστων χώρων στον ιστορικό οικισμό. Αυτή η διαδικασία θα καθορίσει μακροπρόθεσμα τη σχέση ανάμεσα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανάπτυξη τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία εγγράφου 6/7/2026 Κύριο περιεχόμενο Μη αντίρρηση σε προσωρινές παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων Συνέταιρος στο πρόγραμμα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η τοπική κοινωνία και οι επαγγελματίες θα παρακολουθούν στενά την πορεία κατάρτισης της νέας κανονιστικής πράξης, καθώς από αυτή θα προκύψουν οι οριστικές λύσεις για τη χρήση των δημόσιων χώρων στον ιστορικό πυρήνα της Σύμης.