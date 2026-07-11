Δήμος Δυτικής Αχαΐας: εκτεταμένοι καθαρισμοί για μείωση κινδύνου πυρκαγιών

Συνεχίζονται τα έργα κοπής χόρτων και απομάκρυνσης αυτοφυούς βλάστησης σε Χαΐκάλι, Αλισσό και Μαζαράκι από συνεργεία Πρασίνου του Δήμου, στο πλαίσιο προγράμματος πρόληψης και ασφάλειας.

Εντατικοί καθαρισμοί σε κοινόχρηστους χώρους και οικόπεδα

Στη Δυτική Αχαΐα έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες οι παρεμβάσεις συντήρησης πρασίνου από τα συνεργεία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με στόχο την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την πρόληψη πυρκαγιών. Οι εργασίες πραγματοποιούνται συστηματικά και καλύπτουν σταδιακά κοινότητες και οικισμούς της περιοχής.

Συγκεκριμένα, τα συνεργεία δρουν σε τοπικές ενότητες όπως το Χαΐκάλι, το Αλισσό και το Μαζαράκι, όπου εκτελούνται εργασίες κοπής χόρτων, καθαρισμού πρανών, απομάκρυνσης αυτοφυούς βλάστησης και κλαδέματος σε δρόμους, πλατείες και πεζοδρόμια. Η δημοτική παρέμβαση στοχεύει στην εξασφάλιση ενός λειτουργικού και ασφαλούς δημόσιου χώρου για τους κατοίκους.

«Με υπευθυνότητα και συνεργασία μπορούμε να προστατεύσουμε τις γειτονιές μας, να μειώσουμε τον κίνδυνο πυρκαγιών και να διατηρήσουμε τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας καθαρό, ασφαλή και όμορφο για όλους.»

Τι κάνουν οι υπηρεσίες — πρακτικές πληροφορίες για τους πολίτες

Τα συνεργεία Πρασίνου του Δήμου πραγματοποιούν καθημερινές εργασίες με συντονισμένο πρόγραμμα, καλύπτοντας:

Κοπή χόρτων και αποψιλώσεις σε οικόπεδα και κοινόχρηστους χώρους.

Καθαρισμό πρανών και απομάκρυνση εύφλεκτης βλάστησης κατά μήκος δρόμων.

Κλάδεμα δέντρων σε πλατείες, πεζοδρόμια και δρόμους όπου απαιτείται.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους ιδιοκτήτες γηπέδων και οικιών να κρατούν καθαρά τα οικόπεδα και τους περιβάλλοντες χώρους, απομακρύνοντας ξερά χόρτα και εύφλεκτη ύλη — μια πρακτική που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

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Για τους κατοίκους της περιοχής, οι εργασίες αυτές σημαίνουν μικρότερο κίνδυνο για πυρκαγιές κοντά σε οικισμούς, αλλά και καλύτερη καθημερινή εικόνα στις γειτονιές. Επιπλέον, ο τακτικός καθαρισμός βελτιώνει την προσβασιμότητα και μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης φθορών σε υποδομές λόγω ανεξέλεγκτης βλάστησης.

Η δημοτική αρχή καλεί σε συνεργασία τους πολίτες, σημειώνοντας πως η ατομική ευθύνη στην καθαριότητα ιδιωτικών οικοπέδων συνιστά κρίσιμο παράγοντα πρόληψης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα παρεμβάσεων μέσω των καναλιών επικοινωνίας του Δήμου.

Η συνεχιζόμενη δράση των συνεργείων Πρασίνου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού δημοτικής μέριμνας για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, ενώ η επιτυχία της εξαρτάται και από τη συμμετοχή των κατοίκων.