Δήμος Λευκάδας: Ομόφωνο «όχι» στην εγκατάσταση πλωτών ναυδέτων στον Βλυχό

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας αποφάσισε ομόφωνα να αντιταχθεί στην τοποθέτηση πλωτών ναυδέτων στον κόλπο του Βλυχού, ζητώντας πλήρη περιβαλλοντική αξιολόγηση, δημόσια διαβούλευση και την εμπλοκή των συναρμόδιων αρχών πριν εκδοθούν άδειες.

Ομόφωνη απόφαση του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας εξέφρασε ομόφωνα την αντίθεσή του στην προτεινόμενη εγκατάσταση πλωτών ναυδέτων στη θαλάσσια περιοχή του Βλυχού. Η απόφαση ζητεί από τα συναρμόδια υπουργεία και τις αρμόδιες αρχές να μην προχωρήσουν σε έκδοση αδειών για το έργο πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες αξιολόγησης.

Αιτιολόγηση και προϋποθέσεις

Κεντρικό ζήτημα για τη δημοτική αρχή είναι οι πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής. Ο Βλυχός χαρακτηρίζεται στην απόφαση ως περιοχή Natura, γεγονός που, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο, επιβάλλει την προσφυγή σε λεπτομερή επιστημονική τεκμηρίωση πριν οποιαδήποτε παρέμβαση.

Ζητούμενα : περιβαλλοντική, τεχνική και κοινωνική αξιολόγηση του έργου.

: περιβαλλοντική, τεχνική και κοινωνική αξιολόγηση του έργου. Δημόσια συμμετοχή : ουσιαστική διαβούλευση με κατοίκους, επαγγελματίες και επιστημονικούς φορείς.

: ουσιαστική διαβούλευση με κατοίκους, επαγγελματίες και επιστημονικούς φορείς. Αναστολή εκδόσεων αδειών έως την επίσημη γνωμοδότηση του Δήμου.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Η απόφαση εστιάζει στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στην διαφύλαξη των δραστηριοτήτων που στηρίζουν την τοπική οικονομία, όπως η αλιεία και ο τουρισμός. Με δεδομένο ότι ο Βλυχός ανήκει στο δίκτυο Natura, κάθε αλλαγή στη χρήση του θαλάσσιου χώρου ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ποιότητα των υδάτων, τη βιοποικιλότητα και τη μορφολογία της ακτογραμμής.

Απαιτούμενα βήματα σύμφωνα με την απόφαση

Στην απόφαση αναφέρεται ρητά ότι πριν από οποιαδήποτε έγκριση πρέπει να παρασχεθούν επιστημονικές μελέτες που θα καλύπτουν:

Πεδίο αξιολόγησης Σκοπός Περιβαλλοντική μελέτη Εκτίμηση επιπτώσεων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα Τεχνική αξιολόγηση Επιπτώσεις στη μορφολογία ακτογραμμής και ασφάλεια ναυσιπλοΐας Κοινωνική τεκμηρίωση Αξιολόγηση επιπτώσεων σε τοπικές επαγγελματικές δραστηριότητες

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί επίσης σε διάλογο όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πριν ληφθούν αποφάσεις που επηρεάζουν τον κοινό θαλάσσιο χώρο.

Επόμενα βήματα και επιπτώσεις

Η θέση του Δήμου λειτουργεί ως ισχυρό αίτημα προς τις κεντρικές αρχές να λάβουν υπόψη τη τοπική αυτοδιοίκηση και την επιστημονική γνώμη. Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Λευκάδας, η απόφαση διασφαλίζει ότι δεν θα ληφθούν άμεσα μέτρα που μπορεί να αλλάξουν τη χρήση του κόλπου χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και αξιολόγηση.

Οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα αναμένεται να ανακοινωθεί μετά την αντίδραση των αρμόδιων υπουργείων και τυχόν κατάθεση των σχετικών μελετών.