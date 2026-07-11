Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου: στην ατζέντα η αφαλάτωση και οι αλλαγές στον προϋπολογισμό

Τα 21 θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (16/7) περιλαμβάνουν την πρόταση για μονάδα αφαλάτωσης, τροποποιήσεις του τεχνικού προγράμματος και νέες ρυθμίσεις για τους δημοτικούς χώρους και τους παιδικούς σταθμούς.

Κάλεσμα σε μεικτή συνεδρίαση στις 16 Ιουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα συνεδριάσει τακτικά την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στις 19:00, σε μεικτό τρόπο (διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω e:Presence.gov.gr). Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 21 θέματα τα οποία αφορούν τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και τεχνικά και διοικητικά ζητήματα του Δήμου.

Κεντρικά θέματα με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία

Μεταξύ των κυριότερων σημείων που θα τεθούν προς συζήτηση είναι η εισήγηση για:

λύση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου» και ανάληψη των αρμοδιοτήτων του από τον Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 5314/2026·

και ανάληψη των αρμοδιοτήτων του από τον Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 5314/2026· την ανάγκη για προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης για την κάλυψη των συνεχιζόμενων αναγκών υδροδότησης του νησιού·

για την κάλυψη των συνεχιζόμενων αναγκών υδροδότησης του νησιού· τροποποιήσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα και επτά και όγδοες αναμορφώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026·

στο Τεχνικό Πρόγραμμα και επτά και όγδοες οικονομικού έτους 2026· ζητήματα παραχωρήσεων και μισθώσεων χώρων στάθμευσης στη Δ.Κ. Νάξου·

συγκρότηση επιτροπών για την αξιολόγηση αιτήσεων στους Παιδικούς Σταθμούς και στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας, καθώς και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για το σχολικό έτος 2026-2027.

Επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Η απόφαση για τη μονάδα αφαλάτωσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους κατοίκους, δεδομένων των διαχρονικών προβλημάτων υδροδότησης. Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η εγκατάσταση μιας τέτοιας μονάδας απαιτούν τεχνική μελέτη, προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης — θέματα που θα συζητηθούν εντός της συνεδρίασης, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον αποφάσεις σε επόμενα συμβούλια.

Οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και οι τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος προβάλλουν την ανάγκη προσαρμογής των οικονομικών του Δήμου στις τρέχουσες απαιτήσεις. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν χρηματοδοτήσεις έργων, συντηρήσεις και λειτουργικές δαπάνες, με άμεση επίπτωση στις δημοτικές υπηρεσίες.

Τοπικά σχολικά και πολιτιστικά ζητήματα

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης αιτήματα παραχώρησης των αύλειων χώρων σχολικών μονάδων για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων — αποφάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων αλλά και την τοπική πολιτιστική δραστηριότητα. Ειδικά για το Φιλώτι, τη Βίβλο και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου, οι αποφάσεις αυτές αφορούν την προετοιμασία και υλοποίηση ετήσιων χορών και παραστάσεων.

Επιλεγμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης Α/Α Θέμα 1 Λύση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και άσκηση αρμοδιοτήτων από τον Δήμο 2 Ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης 6-7 7η και 8η αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού 2026 10 Συγκρότηση επιτροπών για Παιδικούς Σταθμούς και ενστάσεις 11-12 Παραχώρηση αύλειων χώρων σχολείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, δίνοντας τη δυνατότητα σε δημοτικούς συμβούλους που δεν μπορούν να παραβρεθούν δια ζώσης να συμμετέχουν. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν αναμένεται να καθορίσουν άμεσα το ημερήσιο πρόγραμμα έργων και υπηρεσιών για το υπόλοιπο του έτους.

Καθώς πρόκειται για σημαντικά λειτουργικά και τεχνικά ζητήματα, οι κάτοικοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις είτε με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις αποφάσεις που θα επηρεάσουν την καθημερινότητά τους στο νησί.