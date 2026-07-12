Δωρεάν χώρο στάθμευσης ανοίγει ο αύλειος χώρος του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

Άμεση λύση για το πρόβλημα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοίνωσε ότι ο προαύλιος χώρος του 1ου Γυμνασίου θα διατεθεί για δωρεάν στάθμευση οχημάτων, από την Τρίτη 14 Ιουλίου και μέχρι την έναρξη της σχολικής περιόδου 2026-2027. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ανακούφιση των κατοίκων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολλών επισκεπτών που βρίσκονται στην περιοχή κατά την κορύφωση του καλοκαιριού.
Μετά από τις απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις, ο αύλειος χώρος είναι έτοιμος να δεχθεί οχήματα και θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 06:00 έως τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα. Η πρόσβαση είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες, χωρίς προηγούμενη κράτηση.
Τι αλλάζει για κατοίκους και επιχειρήσεις
- Μείωση της αναζήτησης θέσεων στάθμευσης στο ιστορικό κέντρο και στα παραλιακά σημεία.
- Ευκολότερη προσέβαση σε καταστήματα, εστίαση και υπηρεσίες για τους κατοίκους και τους τουρίστες.
- Ενδεχόμενη αποσυμφόρηση των γύρω δρόμων από παράνομη στάθμευση ταβερνών και επιχειρήσεων.
Η λύση αυτή επαναλαμβάνει πρακτική που εφαρμόστηκε και την προηγούμενη θερινή περίοδο, όταν ο ίδιος χώρος λειτούργησε προσωρινά ως χώρος στάθμευσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
Οδηγίες λειτουργίας
|Στοιχείο
|Πληροφορία
|Ημερομηνία έναρξης
|14 Ιουλίου
|Διάρκεια
|Έως την έναρξη σχολικής χρονιάς 2026-2027
|Ώρες λειτουργίας
|06:00 - 01:00 καθημερινά
|Κόστος
|Δωρεάν
Οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν τον χώρο καλούνται να σεβαστούν τους κανονισμούς καθαριότητας και να μην παρεμποδίζουν σημεία που χρειάζονται πρόσβαση για έκτακτες ανάγκες. Ο Δήμος υποστηρίζει ότι οι απαραίτητες παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του χώρου.
Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικές παρατηρήσεις
Στην πράξη, η διάθεση του σχολικού προαυλίου ως χώρου στάθμευσης αναμένεται να προσφέρει άμεση αναπνοή στο κέντρο της πόλης, όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η ζήτηση για θέσεις είναι μεγάλη. Η κίνηση αυτή μπορεί να βοηθήσει μικρές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την επισκεψιμότητα, αλλά και νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν καθημερινά δυσκολίες στην εύρεση πάρκινγκ.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διάθεση του χώρου είναι προσωρινή και συνδεδεμένη με την έναρξη των σχολείων. Τα όποια προβλήματα προκύψουν κατά τη λειτουργία —όπως υπερπλήρωση ή ζητήματα αστικής ασφάλειας— αναμένεται να αντιμετωπιστούν από τις υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.
Για καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις λειτουργίας ή πρόσθετες οδηγίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις ανακοινώσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου.
Λαμπρινή Μπαλή
Ανταποκρίτρια, Show Time CY — Λασίθι