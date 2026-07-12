Δωρεάν χώρο στάθμευσης ανοίγει ο αύλειος χώρος του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διαθέτει τον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνασίου για δωρεάν στάθμευση από 14 Ιουλίου έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με στόχο την ανακούφιση των δημοτών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Άμεση λύση για το πρόβλημα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοίνωσε ότι ο προαύλιος χώρος του 1ου Γυμνασίου θα διατεθεί για δωρεάν στάθμευση οχημάτων, από την Τρίτη 14 Ιουλίου και μέχρι την έναρξη της σχολικής περιόδου 2026-2027. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ανακούφιση των κατοίκων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολλών επισκεπτών που βρίσκονται στην περιοχή κατά την κορύφωση του καλοκαιριού.

Μετά από τις απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις, ο αύλειος χώρος είναι έτοιμος να δεχθεί οχήματα και θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 06:00 έως τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα. Η πρόσβαση είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες, χωρίς προηγούμενη κράτηση.

Τι αλλάζει για κατοίκους και επιχειρήσεις

Μείωση της αναζήτησης θέσεων στάθμευσης στο ιστορικό κέντρο και στα παραλιακά σημεία.

Ευκολότερη προσέβαση σε καταστήματα, εστίαση και υπηρεσίες για τους κατοίκους και τους τουρίστες.

Ενδεχόμενη αποσυμφόρηση των γύρω δρόμων από παράνομη στάθμευση ταβερνών και επιχειρήσεων.

Η λύση αυτή επαναλαμβάνει πρακτική που εφαρμόστηκε και την προηγούμενη θερινή περίοδο, όταν ο ίδιος χώρος λειτούργησε προσωρινά ως χώρος στάθμευσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Οδηγίες λειτουργίας

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία έναρξης 14 Ιουλίου Διάρκεια Έως την έναρξη σχολικής χρονιάς 2026-2027 Ώρες λειτουργίας 06:00 - 01:00 καθημερινά Κόστος Δωρεάν

Οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν τον χώρο καλούνται να σεβαστούν τους κανονισμούς καθαριότητας και να μην παρεμποδίζουν σημεία που χρειάζονται πρόσβαση για έκτακτες ανάγκες. Ο Δήμος υποστηρίζει ότι οι απαραίτητες παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του χώρου.

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικές παρατηρήσεις

Στην πράξη, η διάθεση του σχολικού προαυλίου ως χώρου στάθμευσης αναμένεται να προσφέρει άμεση αναπνοή στο κέντρο της πόλης, όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η ζήτηση για θέσεις είναι μεγάλη. Η κίνηση αυτή μπορεί να βοηθήσει μικρές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την επισκεψιμότητα, αλλά και νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν καθημερινά δυσκολίες στην εύρεση πάρκινγκ.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διάθεση του χώρου είναι προσωρινή και συνδεδεμένη με την έναρξη των σχολείων. Τα όποια προβλήματα προκύψουν κατά τη λειτουργία —όπως υπερπλήρωση ή ζητήματα αστικής ασφάλειας— αναμένεται να αντιμετωπιστούν από τις υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Για καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις λειτουργίας ή πρόσθετες οδηγίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις ανακοινώσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Λαμπρινή Μπαλή

Ανταποκρίτρια, Show Time CY — Λασίθι