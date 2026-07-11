Δραματικές προκρίσεις για Παναγιωτίδου και Καρνιάτη στο Theodoros Kalantzis Cup

Η Κέρκυρα φιλοξενεί το 60άρι ITF Junior Theodoros Kalantzis Cup, όπου Λυδία Παναγιωτίδου και Μαρίνος Καρνιάτης εξασφάλισαν χτες θέση στους τελικούς μετά από συγκλονιστικούς ημιτελικούς.

Ελληνικοί θρίαμβοι σε όλο το ταμπλό

Στην Κέρκυρα συνεχίζεται με ένταση το 60άρι ITF Junior τουρνουά Theodoros Kalantzis Cup, με Ελληνες παίκτες να ξεχωρίζουν στις ηλικιακές κατηγορίες. Στους ημιτελικούς του Σαββάτου η Λυδία Παναγιωτίδου και ο Μαρίνος Καρνιάτης κατέκτησαν τις προκρίσεις για τους αντίστοιχους τελικούς σε κορίτσια και αγόρια, μετά από ανατροπές και αγώνες υψηλής έντασης.

Η Παναγιωτίδου, Νο1 του ταμπλό, χρειάστηκε τρία σετ για να αποκλείσει την Κωνσταντίνα Βολονάκη: 6-4, 6-7(3), 6-4. Η αντίπαλός της πραγματοποίησε μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο σετ, ακυρώνοντας δύο match points πριν το tie-break, ενώ προηγήθηκε 4-1 στο τρίτο σετ. Ωστόσο με σερί πέντε games η Παναγιωτίδου γύρισε το ματς και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βρετανίδα και Νο2 του ταμπλό, Άννα Μπάρον.

Στον άλλο ημιτελικό των αγοριών, ο 16χρονος Μαρίνος Καρνιάτης επιβλήθηκε του Ιταλού Τομάσο Ρόσο με 7-6(15), 0-6, 6-4. Ο αγώνας είχε σκαμπανεβάσματα: ο Καρνιάτης γύρισε από 1-4 στο πρώτο σετ και, αφού έχασε καθαρά το δεύτερο, επέστρεψε από 0-3 στο τρίτο για να πάρει τη νίκη. Η παρουσία του στον τελικό είναι η δεύτερη μέσα στο 2026 για τον ίδιο μετά την επιτυχημένη πορεία στη Φιλιππιάδα τον Μάιο.

Ημιτελικοί κοριτσιών: Παναγιωτίδου - Βολονάκη 6-4, 6-7(3), 6-4

Παναγιωτίδου - Βολονάκη 6-4, 6-7(3), 6-4 Ημιτελικοί αγοριών: Καρνιάτης - Ρόσο 7-6(15), 0-6, 6-4

Καρνιάτης - Ρόσο 7-6(15), 0-6, 6-4 Τελικοί: Κυριακή 12/7, επίσημες ώρες στο πρόγραμμα του τουρνουά

Κατηγορία Παίκτης (Ελλάδα) Αντιπαλός Σκορ Girls Singles Λ. Παναγιωτίδου Κ. Βολονάκη 6-4, 6-7(3), 6-4 Boys Singles Μ. Καρνιάτης T. Ρόσο (Ιταλία) 7-6(15), 0-6, 6-4

Η πορεία της Παναγιωτίδου μέσα στο 2026 ήδη μετράει αρκετούς σημαντικούς τελικούς: ήταν στον τελικό σε 100άρι τουρνουά στην Τουρκία τον Ιανουάριο και σε τρία τουρνουά Tennis Europe (Θεσσαλονίκη, Λάρισα) καθώς και στη Ρώμη τον Μάιο. Η συνέπεια στα αποτελέσματά της την καθιστά μία από τις ανερχόμενες Ελληνίδες στον διεθνή νεανικό στίβο.

Από την πλευρά του, ο Καρνιάτης έγινε ο πέμπτος Ελληνας που φτάνει σε τελικό του συγκεκριμένου τουρνουά, σε μια λίστα που περιλαμβάνει τους Βαγγέλη Κυπριώτη (2021), Γιάννη Ξυλά (2019), Πέτρο Τσιτσιπά (2016) και Αλέξανδρο Σκορίλα (2015). Η επιτυχία αυτή ενισχύει την παρουσία των Ελληνικών ταλέντων στο διεθνές junior circuit και αναδεικνύει την ποιότητα της προετοιμασίας που παρέχεται στην εγχώρια σκηνή.

Για το κοινό της Κέρκυρας, το τουρνουά προσφέρει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά διεθνείς αναμετρήσεις νέων αθλητών και να υποστηρίξει τους τοπικούς και εθνικούς εκπροσώπους. Οι τελικοί της Κυριακής αναμένεται να προσελκύσουν τοπικούς φίλους του τένις και οικογένειες των αθλητών, ενώ το πρόγραμμα του αγωνιστικού διημέρου περιλαμβάνει και αγώνες διπλών με ελληνική συμμετοχή.

Η συνέχεια του Theodoros Kalantzis Cup θα δείξει αν οι ελληνικές παρουσίες θα μετατρέψουν τις ημιτελικές επιτυχίες σε τίτλους, αλλά ήδη η διοργάνωση έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για το νεανικό τένις στο νησί.