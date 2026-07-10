Εγκαίνια ανακαινισμένων κατασκηνώσεων στην Κέρκυρα με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις <strong>19:30</strong> πραγματοποιούνται τα επίσημα εγκαίνια των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων της Ιεράς Μητρόπολης στην Κασσιώπη· στην τελετή θα παραστούν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η παρέμβαση επιτρέπει την επαναλειτουργία χώρου φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και νέους της Κέρκυρας.

Ένα ανανεωμένο σημείο κοινοτικής ζωής για την Κέρκυρα

Η Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων οργανώνει την Πέμπτη 16 Ιουλίου την τελετή των επίσημων εγκαινίων των πλήρως ανακαινισμένων κατασκηνωτικών εγκαταστάσεών της στην Κασσιώπη. Η εκδήλωση έχει οριστεί για τις 19:30 και αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των αρχών, του κλήρου και πλήθος πιστών.

Η ανακαίνιση, όπως ανακοινώθηκε από τη Μητρόπολη, σηματοδοτεί την επαναλειτουργία ενός σημαντικού χώρου φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και νέους. Οι υπεύθυνοι του φορέα εκτιμούν ότι οι βελτιώσεις στις υποδομές θα επιτρέψουν την ενίσχυση του κατασκηνωτικού και ποιμαντικού έργου στην περιοχή.

Τα επίσημα εγκαίνια των πλήρως ανακαινισμένων κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων της στην Κασσιώπη διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας

Στην τελετή θα παραστούν, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Η παρουσία αυτών των υψηλών προσώπων δίνει το χαρακτήρα μιας εκδήλωσης με διαβαθμισμένο ενδιαφέρον, τόσο θρησκευτικό όσο και εκπαιδευτικό, για την τοπική κοινότητα.

Για τους κατοίκους της βόρειας Κέρκυρας και τους τοπικούς φορείς, η επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων αποτελεί ευκαιρία για:

ενίσχυση δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους

δημιουργία χώρου φιλοξενίας κατά τη θερινή περίοδο

συνεργασίες μεταξύ Μητρόπολης, εκπαιδευτικών φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης

Κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έγιναν στις εγκαταστάσεις και θα συζητηθούν οι προοπτικές αξιοποίησής τους τα προσεχή χρόνια. Η διοίκηση της Μητρόπολης έχει ανακοινώσει ότι φιλοδοξεί να χρησιμοποιήσει τον χώρο για την ανάπτυξη του κατασκηνωτικού και ποιμαντικού της έργου, χωρίς όμως να έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για συγκεκριμένα προγράμματα ή χρονοδιαγράμματα.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Πέμπτη 16 Ιουλίου Ώρα 19:30 Τοποθεσία Κατασκηνώσεις Μητρόπολης, Κασσιώπη Κύριοι παριστάμενοι Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη

Η εκδήλωση αναμένεται να προκαλέσει τοπικό ενδιαφέρον, ειδικά από γονείς, συλλόγους και σχολεία που αναζητούν δομές για εποχιακές και εξωσχολικές δράσεις. Επιπλέον, η ανάδειξη της λειτουργίας των κατασκηνώσεων μπορεί να επηρεάσει και την τοπική οικονομία μικρής κλίμακας, μέσω της προσέλευσης επισκεπτών και της συνεργασίας με τοπικούς προμηθευτές.

Παράλληλα, η παρουσία κυβερνητικού στελέχους που έχει στην αρμοδιότητά της την παιδεία και τα θρησκευτικά υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση χώρων που συνδέουν εκπαιδευτικές και ποιμαντικές δράσεις. Οι κάτοικοι της περιοχής αναμένουν τις ανακοινώσεις για το πρόγραμμα λειτουργίας των κατασκηνώσεων και τις δυνατότητες συμμετοχής των τοπικών σχολείων και φορέων.