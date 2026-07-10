Εγκατάλειψη στο Α’ Νεκροταφείο Αλεξανδρούπολης προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους

Καταγγελία δημότισσας και φωτογραφίες που δημοσίευσε παράταξη της αντιπολίτευσης δείχνουν σκουπίδια, αγριόχορτα και εγκαταλελειμμένο κτίριο εντός του ιστορικού κοιμητηρίου, θέτοντας ερωτήματα για τη φροντίδα χώρων μνήμης στην πόλη.

Καταγγελία για την κατάσταση στον χώρο μνήμης

Εικόνες και επιστολή που δημοσιοποίησε η παράταξη «ΑΡΧΗ» αναδεικνύουν προβλήματα καθαριότητας και συντήρησης στο Α’ Νεκροταφείο Αλεξανδρούπολης. Η καταγγέλλουσα, σύμφωνα με το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, επισκέφθηκε τον τάφο συγγενών της και βρήκε τον χώρο σε κατάσταση που περιγράφει ως «θλίψη και οργή».

Στο κείμενο της επιστολής σημειώνονται προβλήματα όπως: παρουσία αγριόχορτων ανάμεσα στα μνημεία, σκουπίδια σε διαδρόμους, ανεπαρκείς μικροκάδοι και εγκαταλελειμμένο το κτίριο/γραφείο του υπεύθυνου. Η επιστολή υπενθυμίζει επίσης τον ιστορικό χαρακτήρα του κοιμητηρίου, όπου είναι ενταφιασμένα πρόσωπα τοπικής προσφοράς, ομάδες που συνέβαλαν στον αθλητισμό και θυσίες της περιόδου του πολέμου.

«Η εικόνα που αντίκρυσα μου προκάλεσε θλίψη και οργή.»

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και της επιστολής προκάλεσε αντιδράσεις στην τοπική κοινότητα και έθεσε ερωτήματα για τις αρμοδιότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης όσον αφορά τη διαχείριση δημόσιων χώρων μνήμης.

Τοπικό αντίκτυπο και ζητήματα ευθύνης

Για τους κατοίκους της πόλης το Α’ Νεκροταφείο δεν είναι απλώς ένας χώρος ταφής, αλλά μνημείο συλλογικής μνήμης. Η όποια εικόνα παραμέλησης επηρεάζει συναισθηματικά οικογένειες, πολιτιστικές ομάδες και συλλόγους που συνδέονται με την τοπική ιστορία. Παράλληλα αναδεικνύεται το ερώτημα της τακτικής συντήρησης—καθαριότητα, αποψίλωση, διαχείριση απορριμμάτων—και της φύλαξης/χρηστικής κατάστασης των εγκαταστάσεων.

Άμεσο ζήτημα : καθαριότητα και αποκομιδή απορριμμάτων.

: καθαριότητα και αποκομιδή απορριμμάτων. Μακροπρόθεσμο : συντήρηση μνημείων και κτιριακών εγκαταστάσεων.

: συντήρηση μνημείων και κτιριακών εγκαταστάσεων. Κοινωνικό: σεβασμός στη μνήμη των νεκρών και διατήρηση δημόσιου πολιτιστικού χώρου.

Από δημόσια σημεία αναφοράς, η ευθύνη της διαχείρισης κοιμητηρίων ανήκει σε υπηρεσίες του Δήμου. Η δημοσιοποίηση της καταγγελίας αναμένεται να πιέσει για διευκρινίσεις και ενέργειες από τη δημοτική αρχή, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν.

Παρατήρηση Περιγραφή Καθαριότητα Σκουπίδια σε διαδρόμους και γύρω από μνημεία Φυτική βλάστηση Αγριόχορτα ανάμεσα στους τάφους Υποδομές Εγκαταλελειμμένο κτίριο/γραφείο εντός κοιμητηρίου

Οι πολίτες αναμένουν συγκεκριμένες κινήσεις: άμεσο καθαρισμό, τακτικό πρόγραμμα συντήρησης και ενημέρωση για τις αρμόδιες παρεμβάσεις. Η κατάσταση του κοιμητηρίου αποτελεί θέμα που αγγίζει την τοπική ταυτότητα και τον σεβασμό προς προηγούμενες γενιές· για αυτό και απαιτεί άμεση και διαφανή διαχείριση.

Το επόμενο βήμα είναι η αντίδραση της δημοτικής αρχής και η κοινοποίηση μέτρων που θα αποκαταστήσουν την εικόνα του Α’ Νεκροταφείου και θα διασφαλίσουν τη διαρκή φροντίδα του χώρου.