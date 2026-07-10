Εκδήλωση στα Γιάννενα: έλλειμμα ψυχικής υποστήριξης και πολλαπλά αίτια της βίας στα σχολεία

Συζητήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΚΚΕ η ανάγκη διάκρισης ανάμεσα σε βίαιη συμπεριφορά και ψυχική νόσο, οι επιδράσεις των κοινωνικών ανισοτήτων και η έλλειψη σχολικών ψυχολόγων. Μαθητές κατέθεσαν περιστατικά βίας, χρήσης ουσιών και αδράνειας των σχολικών αρχών.

Κρίσιμα σημεία στην εκδήλωση

Σε δημόσια εκδήλωση στα Ιωάννινα, επιστήμονες και μαθητές κατέθεσαν τεκμηριωμένες ανησυχίες για την αύξηση περιστατικών βίας στις σχολικές μονάδες και την έλλειψη συστημάτων ψυχολογικής υποστήριξης. Ο αναπληρωτής καθηγητής Παιδοψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να ταυτίζουμε αυτομάτως τη βίαιη συμπεριφορά ενός παιδιού με την ύπαρξη ψυχικής νόσου, καθώς η υπεραπλούστευση των αιτιών οδηγεί σε λανθασμένα μέτρα.

Τονίσθηκε επίσης ο ρόλος των κοινωνικών ανισοτήτων ως γενεσιουργού παράγοντα για την επιθετικότητα και ότι το πλαίσιο της πανδημίας ενίσχυσε αρνητικές τάσεις. Παράλληλα, μαθητής Λυκείου περιέγραψε τη δύσκολη καθημερινότητα στις τάξεις: περιστατικά σωματικής βίας, χρήση ουσιών, κάπνισμα από μικρές ηλικίες, bullying, βανδαλισμοί και ακόμη μαχαιρώματα. Η καταγγελία περιελάμβανε την πρακτική ορισμένων σχολικών αρχών να αποδίδουν τα περιστατικά ως «μεμονωμένα», υποβαθμίζοντας έτσι το πρόβλημα.

«Δεν υπάρχουν επικίνδυνα παιδιά, αλλά παιδιά που κινδυνεύουν»

Η φράση αυτή, που αποτέλεσε και τον άξονα της εκδήλωσης, συνοψίζει την προσέγγιση των ομιλητών: η απάντηση πρέπει να στοχεύει σε προστατευτικά δίκτυα και όχι σε στιγματισμό. Επισημάνθηκε ειδικά η δραματική έλλειψη σχολικών ψυχολόγων και η ανάγκη για οργανωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου και κοινότητας.

Τι κατέδειξαν οι τοποθετήσεις

Η απλή αλλαγή σχολικού πλαισίου δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος.

Τα περιοριστικά μέτρα για τα social media δεν απέδωσαν όπως αναφέρθηκε σε εκτενέστερες μελέτες.

Η τάση προς ατομικισμό, που προωθείται από influencers και certain life coaches, σχετίζεται με επικίνδυνες συμπεριφορές των νέων.

Στη δημόσια συζήτηση επισημάνθηκε ότι η απόδοση αποκλειστικής ευθύνης στην οικογένεια ή στα ψηφιακά μέσα αποτελεί λανθασμένη και παραπλανητική προσέγγιση, που μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικές πολιτικές.

Πρόβλημα Περιγραφή Σωματική βία και ακραία περιστατικά Αναφέρθηκαν περιστατικά βίας, βανδαλισμών και ακόμη και μαχαιρωμάτων μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Έλλειψη ψυχολογικής κάλυψης Λιγοστοί ή ανύπαρκτοι σχολικοί ψυχολόγοι και ανεπαρκή δομή υποστήριξης για μαθητές σε κίνδυνο. Υπεραπλούστευση αιτιών Απόδοση ευθυνών αποκλειστικά στην οικογένεια ή στα social media, χωρίς συστημική προσέγγιση.

Συνέπειες και επόμενα βήματα

Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης δείχνουν ότι απαιτείται συντονισμένη πολιτική σε επίπεδο εκπαίδευσης και υγείας: στελέχωση των σχολείων με σχολικούς ψυχολόγους, εγκαθίδρυση μηχανισμών έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψης, και σχεδιασμένες παρεμβάσεις που να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Επίσης, οι σχολικές αρχές χρειάζονται ξεκάθαρα πρωτόκολλα καταγραφής και διαχείρισης περιστατικών, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φαινομένων.

Για γονείς και εκπαιδευτικούς, η προτεραιότητα είναι η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος και η πρόσβαση σε αξιόπιστες δομές στήριξης. Η αλλαγή δεν προκύπτει μόνο από την επιβολή κανόνων, αλλά από την ενίσχυση της συλλογικής φροντίδας, της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της αντιμετώπισης των ανισοτήτων που παράγουν κινδύνους για τους νέους.

Η εκδήλωση ανέδειξε ότι η δημόσια πολιτική και οι σχολικές πρακτικές πρέπει να βασίζονται σε τεκμήρια και ολιστικές στρατηγικές, όχι σε απλουστεύσεις που οδηγούν σε λάθος λύσεις.