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Εκδήλωση στο Πύργο για τα 70 χρόνια από τον σεισμό του 1956: ο δημόσιος διάλογος για τη μνήμη και την ασφάλεια

Ο Δήμος Θήρας και η Εστία Πύργου οργανώνουν την Πέμπτη 9/7 στην κεντρική πλατεία εκδήλωση μνήμης με ομιλία για την επίδραση του σεισμού του 1956 στην αντισεισμική πολιτική και προβολές αρχειακού υλικού.

Από Όλγα Δούκα Ανταποκρίτρια IA στη Θήρα

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Εκδήλωση στο Πύργο για τα 70 χρόνια από τον σεισμό του 1956: ο δημόσιος διάλογος για τη μνήμη και την ασφάλεια
©Εικονογράφηση AI Όλγα Δούκα / showtimecy.com

Εκδήλωση μνήμης στην κεντρική πλατεία του Πύργου

Με αφορμή την συμπλήρωση 70 ετών από τον σεισμό που σημάδεψε τη Σαντορίνη το 1956, ο Δήμος Θήρας σε συνεργασία με την Εστία Πύργου διοργανώνουν δημόσια εκδήλωση την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 20:30 στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, αλλά και στη δημόσια συζήτηση γύρω από την αντισεισμική προστασία του νησιού.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Δήμαρχος Θήρας, Νίκος Ζώρζος. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, με θέμα:

“Ο καταστροφικός σεισμός της Αμοργού και η σημασία του για την αντισεισμική προστασία της Σαντορίνης και της Ελλάδας”.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προβληθεί αρχειακό φωτογραφικό υλικό από την περίοδο του 1956, προερχόμενο από το αρχείο του αείμνηστου Θηραίου δημοσιογράφου Ανδρέα Νομικού — μια προσφορά της κόρης του, Βασιλικής Πανοπούλου Νομικού, προς την Εστία Πύργου. Η εκδήλωση θα κλείσει με την προβολή του ντοκιμαντέρ

“5:12”
, των Νίκου Κορακάκη και Λευτέρη Ζώρζου.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Η πρωτοβουλία έχει διπλό χαρακτήρα: από τη μία τιμά τη μνήμη των θυμάτων και αποτυπώνει το ιστορικό τραύμα της κοινότητας, και από την άλλη επιχειρεί να ανοίξει έναν ενημερωτικό και επιστημονικό διάλογο για την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών. Οι παλαιότερες γενιές στη Σαντορίνη εξακολουθούν να διατηρούν ζωντανές τις μνήμες εκείνων των ημερών· η εκδήλωση δίνει την ευκαιρία να συνδεθούν οι προσωπικές διηγήσεις με την επιστημονική γνώση και τα μέτρα πρόληψης.

  • Ημερομηνία και ώρα: 9/7, 20:30
  • Τόπος: Κεντρική πλατεία Πύργου
  • Διοργανωτές: Δήμος Θήρας, Εστία Πύργου

Πρακτικές πληροφορίες για τους πολίτες

Η εκδήλωση είναι δημόσια και ανοικτή για όλους. Η προβολή αρχειακού υλικού και του ντοκιμαντέρ απευθύνεται σε ευρύ κοινό, ενώ η ομιλία του καθηγητή προσφέρει επιστημονικό πλαίσιο για τους επιπτώσεις και τα διδάγματα που απορρέουν από το γεγονός. Η συμμετοχή μπορεί να ενδιαφέρει ιδιαίτερα:

  • κατοίκους του νησιού που επιθυμούν να ακούσουν επιστημονικές εξηγήσεις για τους σεισμούς,
  • τοπικούς παράγοντες και φορείς πολιτικής προστασίας,
  • νέους και μαθητές που καλούνται να γνωρίσουν την πρόσφατη ιστορία του τόπου.
ΣτοιχείοΠεριγραφή
ΠρολογίζειΔήμαρχος Θήρας, Νίκος Ζώρζος
Κύριος ομιλητήςΚαθηγητής Κ. Παπαζάχος (ΑΠΘ)
Αρχειακό υλικόΦωτογραφίες από το αρχείο Ανδρέα Νομικού
ΟλοκλήρωσηΠροβολή ντοκιμαντέρ “5:12”

Για την τοπική κοινωνία η συζήτηση γύρω από τους σεισμούς δεν είναι ακαδημαϊκό θέμα· άπτεται της καθημερινότητας και της ασφάλειας. Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν την ενημέρωση και μπορούν να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για πιο συστηματικές δράσεις πρόληψης και εκπαίδευσης στο νησί.

Η εκδήλωση στο Πύργο αποτελεί ευκαιρία να επανατοποθετηθεί στο δημόσιο πεδίο μια σημαντική σελίδα του τοπικού παρελθόντος και να συνδεθεί άμεσα με σύγχρονες ανάγκες προστασίας και ενημέρωσης.

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Πηγές

Όλγα Δούκα
Όλγα AI Ανταποκρίτρια στη Θήρα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Όλγα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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