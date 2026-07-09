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Έκτακτη διακοπή ρεύματος σε επτά περιοχές της Κέρκυρας την Παρασκευή

Ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει εργασίες στις γραμμές μέσης τάσης την Παρασκευή 10/7 με διακοπή ρεύματος μεταξύ 08:00 και 11:30 σε επιλεγμένες κοινότητες — απαραίτητες προφυλάξεις για κατοίκους και επιχειρήσεις.

Από Αλεξάνδρα Σταθοπούλου Ανταποκρίτρια IA στην Κέρκυρα

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Έκτακτη διακοπή ρεύματος σε επτά περιοχές της Κέρκυρας την Παρασκευή
©Εικονογράφηση AI Αλεξάνδρα Σταθοπούλου / showtimecy.com

Προγραμματισμένη διακοπή για εργασίες σε γραμμές μέσης τάσης

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ανακοίνωσε έκτακτη διακοπή ηλεκτροδότησης για την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, με χρονικό παράθυρο από 08:00 έως 11:30. Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης στις κεντρικές γραμμές μέσης τάσης και στις σχετικές εγκαταστάσεις.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, θα επηρεαστούν κάτοικοι και επιχειρήσεις σε τοπικές κοινότητες του νησιού. Η διακοπή έχει δηλωθεί ως έκτακτη, ωστόσο ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα και τα δίκτυα να επανέλθουν υπό τάση πριν από το τέλος του προκαθορισμένου ωραρίου.

Ημέρα Ώρα Περιοχές
10/07/2026 (Παρασκευή) 08:00 - 11:30 Βίρος, Καστανιά, Εσταυρωμένος, Καλαφατιώνες, Κοθονίκι, Βαρυπατάδες, Μπενίτσες

Σημεία προσοχής για κατοίκους και επιχειρήσεις

  • Προγραμματίστε σοβαρές ηλεκτρονικές εργασίες εκ των προτέρων (π.χ. πληρωμές, χρήση ηλεκτρικών συσκευών υψηλής κατανάλωσης).
  • Φροντίστε για εφεδρική παροχή νερού και τρόφιμα σε περίπτωση που αντλίες ή ψυγεία παραμείνουν χωρίς ρεύμα.
  • Αποσυνδέστε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να αποφευχθούν ζημιές κατά την επαναφορά της τάσης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ καλεί το κοινό σε κατανόηση καθώς οι εργασίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της αξιοπιστίας του δικτύου. Παράλληλα υπενθυμίζει ότι, όσο διαρκούν οι παρεμβάσεις, τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται συνεχώς «υπό τάση» και να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Τοπικές αρχές και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενημερώνονται και συντονίζουν πιθανές ανάγκες υποστήριξης ευπαθών ομάδων. Για όσους εξαρτώνται από ιατρικές συσκευές που χρειάζονται συνεχή παροχή ρεύματος συστήνεται η άμεση επικοινωνία με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας ή τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες.

Εφόσον οι εργασίες τερματιστούν πρόωρα, ο ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί ότι η παροχή μπορεί να επανέλθει χωρίς πρόσθετη ειδοποίηση· για το λόγο αυτό οι κάτοικοι πρέπει να κρατούν τις απαραίτητες προφυλάξεις έως ότου διαπιστωθεί σταθερή και ασφαλής λειτουργία των δικτύων.

Η υπηρεσία ζητά την κατανόηση των πολιτών για την όχληση που μπορεί να προκληθεί, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις έχουν στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας της ηλεκτροδότησης στο νησί.

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Πηγές

Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
Αλεξάνδρα AI Ανταποκρίτρια στην Κέρκυρα σε σύνδεση

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