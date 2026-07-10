Εκτεταμένοι έλεγχοι στη Θεσσαλία: 12 συλλήψεις και κύμα προστίμων στη Λάρισα

Σημαντική αστυνομική δράση το πρωί της 10ης Ιουλίου στην περιφέρεια Θεσσαλίας με δεκάδες ελέγχους, συλλήψεις για ρευματοκλοπές και πλήθος τροχονομικών παραβάσεων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Λάρισας.

Επιχείρηση της Αστυνομίας στη Θεσσαλία με αιχμή τις ρευματοκλοπές

Ευρεία αστυνομική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10 Ιουλίου 2026 σε περιοχές της Θεσσαλίας, με ενεργή συμμετοχή υπηρεσιών από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, με έμφαση στις διαρροές ηλεκτρικής ενέργειας και τις απάτες με το πρόσχημα τεχνικών ελέγχων.

Κατά τη διάρκεια της δράσης οι αστυνομικοί προχώρησαν στον έλεγχο 649 προσώπων και 546 οχημάτων, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 149 τροχονομικές παραβάσεις. Από τις επιχειρήσεις προέκυψαν 12 συλλήψεις, με διαφορετικά κακουργήματα και πλημμελήματα στο πλαίσιο των ερευνών.

Συλλήψεις: 12 άτομα — μεταξύ αυτών 8 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, 1 για εγκληματική οργάνωση/απάτη, 1 για παράβαση ναρκωτικών και 2 για ανυποταξία.

12 άτομα — μεταξύ αυτών 8 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, 1 για εγκληματική οργάνωση/απάτη, 1 για παράβαση ναρκωτικών και 2 για ανυποταξία. Κατασχέσεις: μικροποσότητα ηρωίνης και ένα ρολόι χειρός.

μικροποσότητα ηρωίνης και ένα ρολόι χειρός. Τροχονομικές παραβάσεις: σημαντικός αριθμός για ταχύτητα, μη χρήση κράνους/ζώνης και άλλα οδικά αδικήματα.

Η δράση είχε και εξιχνιάσεις συγκεκριμένων υποθέσεων: από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών για απάτες που διαπράχθηκαν με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στις 6 Ιουλίου ένας άγνωστος προσέγγισε ηλικιωμένη στα Τρίκαλα, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και την έπεισε να αφήσει έξω από το σπίτι της χρήματα και κοσμήματα — συνολικά 130 ευρώ και δύο δαχτυλίδια. Από τη συνέχεια των ερευνών σχηματίσθηκαν δικογραφίες και συνελήφθη ένας 50χρονος, ενώ κατηγορείται και 26χρονος που φέρεται να συμμετείχε στην αποκόμιση των αντικειμένων.

Στοιχείο Αριθμός Έλεγχοι ατόμων 649 Έλεγχοι οχημάτων 546 Συλλήψεις 12 Τροχονομικές παραβάσεις 149

Για τους κατοίκους της Λάρισας και της ευρύτερης περιφέρειας, η επιχείρηση υπενθυμίζει δύο βασικά σημεία: πρώτον, ότι οι έλεγχοι για ρευματοκλοπές και οι δορυφορικές παγίδες εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για τις αρχές, καθώς οι παράνομες συνδέσεις επιβαρύνουν το δίκτυο και αυξάνουν τον κίνδυνο βραχυκυκλωμάτων· δεύτερον, ότι οι απάτες σε βάρος ευάλωτων ομάδων, ιδιαίτερα με το πρόσχημα τεχνικών ελέγχων, παραμένουν ενεργές και απαιτούν προσοχή από τους πολίτες, ειδικά τους ηλικιωμένους.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε ύποπτες επικοινωνίες ή επισκέψεις που αφορούν υποτιθέμενους τεχνικούς φορέων κοινής ωφέλειας και να μην παραδίδουν χρήματα ή τιμαλφή χωρίς επιβεβαίωση της ταυτότητας. Παράλληλα, η καταγραφή πολλών τροχονομικών παραβάσεων στην επιχείρηση δείχνει την ανάγκη για αυξημένη οδική συμμόρφωση, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο που αυξάνεται η κίνηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση περισσοτέρων υποθέσεων και την ταυτοποίηση τυχόν συνεργών στους κύκλους των απάτων και της ρευματοκλοπής. Η τοπική αστυνομία σημειώνει ότι θα ακολουθήσουν στοχευμένες επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος και παράνομων πρακτικών που βλάπτουν τους πολίτες και το ηλεκτρικό δίκτυο της περιφέρειας.