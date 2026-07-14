Επίσκεψη υφυπουργού Παιδείας σε σχολικές μονάδες της Καρδίτσας: έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση

Ο υφυπουργός Παιδείας πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στην Καρδίτσα, όπου συναντήθηκε με εκπαιδευτικούς και επισκέφθηκε ΕΠΑΛ, ΣΔΕ και δημόσιο ΙΕΚ, με κύριο αντικείμενο την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας».

Διήμερη αποστολή στην Καρδίτσα με επίκεντρο την επαγγελματική εκπαίδευση

Στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης βρέθηκε στην Καρδίτσα για σειρά επισκέψεων και επαφών με φορείς της εκπαίδευσης. Τον συνόδευσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τον νομό, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και επισκέψεις σε δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Επίσκεψη σε Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. και Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας.

Επίσκεψη στο Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας.

Συμμετοχή σε ανοικτή εκδήλωση στο Παυσίλυπο με παρουσία στελεχών της περιφερειακής εκπαίδευσης.

Επίσκεψη στις δομές σχολικής ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και στα ΕΠΑ.Λ. των Σοφάδων.

Στο πλαίσιο των επαφών του ο υφυπουργός συνομίλησε με τοπικούς διευθυντές και εκπαιδευτικούς, αναπτύσσοντας θέματα που αφορούν την αναμόρφωση της δομής των Επαγγελματικών Λυκείων και πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.

Ημερομηνία Μονάδα/Τοποθεσία 28 Σεπτεμβρίου Εσπερινό ΕΠΑ.Λ., ΣΔΕ, Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας 28 Σεπτεμβρίου Ανοικτή εκδήλωση στο Παυσίλυπο 29 Σεπτεμβρίου Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Σοφάδων, ΕΕΕΕΚ, ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων, 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας

Στις δημόσιες συζητήσεις τονίστηκε η στρατηγική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως διαμορφώθηκε στο πλαίσιο κυβερνητικών παρεμβάσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εφαρμογή του προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», που προβλέπεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα και στοχεύει στην ομαλότερη μετάβαση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην αγορά εργασίας.

Σε τεχνικό επίπεδο οι συναντήσεις εστίασαν σε θέματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων, συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση και στην ενίσχυση δομών ειδικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι τοπικοί διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετείχαν στις συζητήσεις αναδεικνύοντας ανάγκες και προτεραιότητες των σχολείων της περιοχής.

Για την τοπική κοινωνία και τις οικογένειες, οι πρωτοβουλίες αυτές σηματοδοτούν προσπάθεια αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης για νέους με επαγγελματική κατάρτιση και βελτίωσης της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας. Η εφαρμογή του μεταλυκειακού έτους αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ., ειδικά σε μια περιφέρεια όπου η επαγγελματική εκπαίδευση παίζει κεντρικό ρόλο στη μαθητική και τοπική αγορά εργασίας.

Η επίσκεψη ανέδειξε επίσης την προσπάθεια να ενισχυθεί η τοπική εκπαιδευτική υποδομή και η συνεργασία των σχολείων με τους φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις και τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν από το σχέδιο δράσης που θα διαμορφωθεί μετά τις τοπικές επαφές.