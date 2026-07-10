Έκθεση στη Λευκάδα αναδεικνύει το έργο του Διονύσιου Ζώη Ζαβερδρινού

Στην αίθουσα «Θεόδωρος Στάμος» εγκαινιάστηκε ατομική παρουσίαση ζωγραφικών και γλυπτικών έργων του Λευκαδίτη Διονύσιου Ζώη Ζαβερδρινού, με έργα από την πορεία του στην Βόρεια Αμερική και την Ελβετία.

Πλήθος έργων και τοπική αναγνώριση

Τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης του Διονύσιου Ζώη Ζαβερδρινού πραγματοποιήθηκαν στη Λευκάδα, στην αίθουσα τέχνης «Θεόδωρος Στάμος». Η παρουσίαση περιλαμβάνει ζωγραφικά και γλυπτικά δείγματα από ένα μεγάλο δημιουργικό διάστημα, που συνδέει την τοπική καταγωγή του καλλιτέχνη με διεθνείς σπουδές και εμπειρίες.

Ο καλλιτέχνης γεννήθηκε στο Σπανοχώρι της Λευκάδας στις 10 Δεκεμβρίου 1947. Στις πρώτες δεκαετίες της ζωής του μετέφερε το ενδιαφέρον του για το σχέδιο και την κατασκευή αντικειμένων στην επαγγελματική του πορεία, πριν συνεχίσει τις σπουδές και την καλλιτεχνική του δραστηριότητα στο εξωτερικό.

Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών του Μόντρεαλ (καναδική περίοδος) και στη Art Students League of New York, όπου είχε την ευκαιρία να εκπαιδευτεί υπό την επιρροή του ζωγράφου που φέρει το καλλιτεχνικό όνομα Theodoros Stamos. Η διεθνής εμπειρία του συνεχίστηκε στη συνέχεια με επαγγελματική παρουσία στην Ελβετία, όπου σήμερα ζει και εργάζεται στη Ζυρίχη.

Τοπικό στοιχείο: καταγωγή από τη Λευκάδα, δημόσια παρουσίαση στο νησί.

καταγωγή από τη Λευκάδα, δημόσια παρουσίαση στο νησί. Διεθνής συνδέσεις: σπουδές και τεχνοτροπικές επιρροές από Καναδά, ΗΠΑ και Ελβετία.

σπουδές και τεχνοτροπικές επιρροές από Καναδά, ΗΠΑ και Ελβετία. Καινοτομία: έργα που συνδυάζουν ζωγραφική και γλυπτική, με αναφορές σε μεταπολεμικά αμερικανικά ρεύματα.

Η έκθεση προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λευκάδας την ευκαιρία να δουν έργα ενός καλλιτέχνη που συνδέει το νησιώτικο παρελθόν με διεθνείς καλλιτεχνικές επιρροές. Για την τοπική κοινότητα, η παρουσίαση έχει διπλή σημασία: αναδεικνύει έναν Λευκαδίτη δημιουργό και ενισχύει το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης.

Στοιχείο Πληροφορία Τόπος γέννησης Σπανοχώρι, Λευκάδα Ημερομηνία γέννησης 10 Δεκεμβρίου 1947 Σπουδές Μόντρεαλ (Σχολή Καλών Τεχνών), Art Students League of New York Τρέχουσα διαμονή Ζυρίχη, Ελβετία

Η έκθεση στην αίθουσα που φέρει το όνομα του Θεόδωρου Στάμου υπερτονίζει τις ιστορικές σχέσεις μεταξύ Λευκαδίτικων καλλιτεχνικών γενιών και των διεθνών κινημάτων. Η δημόσια προβολή τέτοιων πρωτοβουλιών στη Λευκάδα συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης και στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τις εικαστικές τέχνες στο νησί.