Ελλάδα: πρώτο μικροδορυφόρο και 350 εκατ. ευρώ για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα

Η εκτόξευση του πρώτου από επτά ελληνικούς μικροδορυφόρους και η δέσμευση 350 εκατ. ευρώ σηματοδοτούν νέα φάση για το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα, με άμεσες εφαρμογές στην πρωτογενή παραγωγή και την τεχνολογική αυτονομία.

Η Ελλάδα κινείται από τη θεωρία στην πράξη

Η χώρα κάνει ένα χειροπιαστό βήμα στον διαστημικό τομέα: η Open Cosmos εκτόξευσε χθες τον πρώτο από τους επτά μικροδορυφόρους που κατασκευάζει για το ελληνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, γεγονός που, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανό, αποτελεί «μια σημαντική στιγμή για την Ελλάδα, για την ελληνική τεχνολογική βάση και για τους ανθρώπους που εργάστηκαν γι’ αυτό το επίτευγμα».

«Είναι μια σημαντική στιγμή για την Ελλάδα, για την ελληνική τεχνολογική βάση και για τους ανθρώπους που εργάστηκαν γι’ αυτό το επίτευγμα»

Η κυβέρνηση, όπως υπογράμμισε ο Υφυπουργός, δεν αντιμετωπίζει την επένδυση στο Διάστημα ως αποσπασματικό έργο αλλά ως μακροπρόθεσμη εθνική επιλογή. Στοιχειώδης απόδειξη αυτής της προσέγγισης είναι η μετάβαση σε νέα φάση χρηματοδότησης: 350 εκατομμύρια ευρώ για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα, προερχόμενα από τον κύκλο του σχεδιασμού που έχει ήδη ξεκινήσει η κυβέρνηση και συνδέεται με την προηγούμενη απόφαση για στήριξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κατά την παρέμβασή του στο Greek Space Tech Forum, ο Υφυπουργός απέδωσε αναγνώριση σε ελληνικούς και διεθνείς φορείς που στηρίζουν την πορεία: εταιρείες όπως η ICEYE και η OroraTech, ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα, καθώς και φορείς του κράτους όπως το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απέδωσε στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και στον Γενικό Γραμματέα Κωνσταντίνο Καράντζαλο για τη συμβολή τους.

Εφαρμογές στην πρωτογενή παραγωγή και εθνική διάσταση

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η σύνδεση της διαστημικής τεχνολογίας με τον αγροτικό τομέα δεν είναι πλέον μακρινή προοπτική. Εφαρμογές όπως η γεωεπισκόπηση και οι ψηφιακές λύσεις μπορούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να μετασχηματίσουν πρακτικές στον παραγωγικό τομέα και να προσφέρουν ωφέλειες για τους παραγωγούς, την οικονομία και τη δημόσια διοίκηση.

Open Cosmos : εκτόξευση πρώτου από επτά μικροδορυφόρους για το ελληνικό πρόγραμμα.

: εκτόξευση πρώτου από επτά μικροδορυφόρους για το ελληνικό πρόγραμμα. 350 εκατ. ευρώ : προγραμματισμένη δημόσια επένδυση για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα.

: προγραμματισμένη δημόσια επένδυση για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα. Στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με συμμετοχή εταιρειών και ερευνητικών φορέων.

Η κυβερνητική επιλογή για αυξημένες επενδύσεις στο Διάστημα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ανακοίνωσης, στοχεύει σε πολλαπλά αποτελέσματα: ανάπτυξη τεχνολογικής βάσης, καινοτομία, ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας και δημιουργία αξίας για κρίσιμους δημόσιους τομείς.

Τι αλλάζει στην πράξη

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την αξιοποίηση των μικροδορυφόρων για παροχή δεδομένων και υπηρεσιών, ιδιαίτερα στην παρακολούθηση γεωργικών εκτάσεων, την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και την υποστήριξη πολιτικών διαχείρισης κρίσεων. Η παρουσία ελληνικών ομάδων και εταιρειών στην αλυσίδα αξίας δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευκαιρίες εξωστρέφειας.

Στοιχείο Πληροφορία Εκτόξευση Πρώτος από 7 μικροδορυφόρους (Open Cosmos) Δημόσια χρηματοδότηση 350 εκατ. ευρώ για το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα Σημαντικοί φορείς ICEYE, OroraTech, Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Η επένδυση αυτή δημιουργεί προσδοκίες αλλά και απαιτεί συστηματική πολιτική υλοποίησης: από τη διαχείριση των δεδομένων μέχρι τη μεταφορά τεχνολογίας στην παραγωγή και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Όπως υπογράμμισε ο Υφυπουργός, η πορεία αυτή επιβεβαιώνει ότι η διαστημική τεχνολογία αντιμετωπίζεται ως στρατηγική επιλογή και όχι ως μεμονωμένο έργο.

Η εκτόξευση του πρώτου μικροδορυφόρου και η εξασφάλιση των πόρων για το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα αποτελούν, με άλλα λόγια, το άνοιγμα μιας νέας σελίδας: η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο και στη διαστημική εποχή, με πρακτικά οφέλη για το έδαφος και τους παραγωγούς της.