Ελληνική κυριαρχία στα «16» του Theodoros Kalantzis Cup στην Κέρκυρα

Πολλές ελληνικές συμμετοχές προκρίθηκαν στα προημιτελικά του διεθνούς τουρνουά τένις Theodoros Kalantzis Cup, με δυνατές εμφανίσεις σε μονά και διπλά που κρατούν ψηλά την κερκυραϊκή εκπροσώπηση.

Ελληνικές νίκες διασφαλίζουν δυναμική παρουσία στις επόμενες φάσεις

Στην ολοκλήρωση της φάσης των «16» του Theodoros Kalantzis Cup στην Κέρκυρα καταγράφηκαν πολλές προκρίσεις Ελλήνων αθλητών και αθλητριών, διαμορφώνοντας ένα τοπικό ενδιαφέρον για τις επόμενες αναμετρήσεις του διεθνούς τουρνουά. Στα προημιτελικά προκρίθηκαν συνολικά οι: Λυδία Παναγιωτίδου, Χρυσούλα Παρασκευοπούλου, Νεφέλη Φασουλά, Κωνσταντίνα Βολονάκη, Δήμητρα Κουμουτσέα, Βενετία Λέκα, Γιώργος Μίταλας, Μαρίνος Καρνιάτης και Άλκης Μιχαλακόπουλος.

Η υψηλή εικόνα στο ταμπλό κοριτσιών επιβεβαιώθηκε από την κορυφαία του πίνακα, που δεν άφησε game στη Γαλλίδα αντίπαλό της, κατακτώντας τη νίκη 6-0, 6-0. Στον ίδιο κλάδο του ταμπλό, οι διασταυρώσεις μεταξύ Ελλήνων παικτριών δημιουργούν την πιθανότητα εγχώριας παρουσίας στον τελικό, αφού τρεις από αυτές θα βρεθούν στις ίδιες διασταυρώσεις στα επόμενα στάδια.

Κεντρικά ζευγάρια στα κορίτσια: Παναγιωτίδου vs Παρασκευοπούλου, Φασουλά vs Βολονάκη.

Παναγιωτίδου vs Παρασκευοπούλου, Φασουλά vs Βολονάκη. Κεντρικά ζευγάρια στα αγόρια: Μίταλας vs Rosso, Καρνιάτης vs Stor, Μιχαλακόπουλος vs Pescosolido.

Μίταλας vs Rosso, Καρνιάτης vs Stor, Μιχαλακόπουλος vs Pescosolido. Διπλά: Κερκυραία εκπροσώπηση και στα διπλά με προκρίσεις ελληνικών ζευγαριών.

Στον πίνακα των κοριτσιών, η Λυδία Παναγιωτίδου προχώρησε χωρίς να χάσει game απέναντι στην Charline Bressan. Θα βρει στον δρόμο της τη Χρυσούλα Παρασκευοπούλου, η οποία απέκλεισε την Alice Di Santo με 6-3, 6-3. Η Νεφέλη Φασουλά προκρίθηκε κερδίζοντας τη Στελίνα Νούτσου με 6-3, 6-2 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Κωνσταντίνα Βολονάκη, που νίκησε την Έλλη Γεροντικού 6-0, 6-2.

Αγώνας Αποτέλεσμα Λυδία Παναγιωτίδου vs Charline Bressan 6-0, 6-0 Χρυσούλα Παρασκευοπούλου vs Alice Di Santo 6-3, 6-3 Νεφέλη Φασουλά vs Στελίνα Νούτσου 6-3, 6-2 Κωνσταντίνα Βολονάκη vs Έλλη Γεροντικού 6-0, 6-2 Δήμητρα Κουμουτσέα vs Βασιλική Τσαντίλη 7-5, 6-3 Βενετία Λέκα vs Sonia Oltean 6-4, 6-2 Γιώργος Μίταλας vs Andrea Pasquale Vona 6-2, 7-5 Μαρίνος Καρνιάτης vs Rocco Bellamy 6-4, 6-1 Άλκης Μιχαλακόπουλος vs Conrad Brown 6-2, 6-0

Στο κάτω μέρος του ταμπλό γίνονται επίσης αισθητές οι ελληνικές παρουσίες: η Δήμητρα Κουμουτσέα προκρίθηκε μετά από σκληρή μάχη επί της Βασιλικής Τσαντίλη με 7-5, 6-3 και θα αναμετρηθεί με τη Βρετανίδα Dasha Jones. Η Βενετία Λέκα απέκλεισε τη Ρουμάνα Sonia Oltean με 6-4, 6-2 και θα αντιμετωπίσει την Anna Boron, η οποία είναι No.2 στο ταμπλό.

Στα αγόρια η ελληνική εκπροσώπηση είναι τριπλή: ο No.1 του ταμπλό Γιώργος Μίταλας νίκησε τον Βέλγο Andrea Pasquale Vona και θα παίξει με τον Ιταλό Tommaso Rosso (No.7). Ο Μαρίνος Καρνιάτης (No.4) επικράτησε του Rocco Bellamy και θα αντιμετωπίσει τον Aljaz Stor, ενώ ο Άλκης Μιχαλακόπουλος (No.2) προκρίθηκε με άνεση επί του Conrad Brown και θα παίξει απέναντι στον Mattia Pescosolido (No.5).

Στο αγωνιστικό πρόγραμμα διπλών, οι Κερκυραίοι και οι Ελληνίδες πραγματοποιούν επίσης δυνατές εμφανίσεις: οι Καρνιάτης και Μιχαλακόπουλος προκρίθηκαν στα ημιτελικά του διπλού μετά από νίκη 6-2, 6-2 επί των Enzo‑Zephyr Le Cadre και Vona και θα διεκδικήσουν την πρόκριση απέναντι στους Evan Swart και Luke Verwey. Στο γυναικείο διπλό, θα υπάρξει ελληνική μονομαχία στα ημιτελικά μεταξύ των ζευγαριών Λέκα/Παναγιωτίδου και Νούτσου/Παρασκευοπούλου.

Η διοργάνωση δίνει την ευκαιρία σε τοπικούς φιλάθλους να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου αγώνες και να στηρίξουν την ελληνική παρουσία σε διεθνές πλαίσιο. Οι επόμενες ημέρες θα καθορίσουν ποιοι θα προχωρήσουν στα ημιτελικά και τελικά στον τελικό, με την πιθανότητα να δουν Κερκυραίους ή Ελληνες παίκτες να διεκδικούν τίτλους μπροστά στο κοινό του νησιού.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κέρκυρας, το τουρνουά αποτελεί ευκαιρία αθλητικής δράσης και προβολής του νησιού ως διοργανωτή διεθνών αγωνισμάτων τένις.