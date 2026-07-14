Ελληνοαμερικανική υπογραφή από τη Λακωνία στα επίσημα ρολόγια του Μουντιάλ 2026

Η εταιρεία AXIA Time, με ιδρυτή τον ομογενή Τζον Κανάρα και ρίζες από τη Σκούρα και τη Βαρβίτσα Λακωνίας, ανέλαβε την παραγωγή του επίσημου αδειοδοτημένου ρολογιού της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, σε μία κίνηση που συνδέει τοπική ταυτότητα με διεθνές επιχειρείν.

Επιχειρηματική επιτυχία με... λακωνικές ρίζες

Η ανάθεση της παραγωγής του επίσημου αδειοδοτημένου ρολογιού για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σε εταιρεία με ελληνική υπογραφή αποτελεί γεγονός που ενδιαφέρει και τη Λακωνία. Η AXIA Time, εταιρεία των ΗΠΑ, ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε στο πεδίο των συλλεκτικών εκδόσεων ρολογιών για πανεπιστήμια, αθλητικές ομάδες και οργανισμούς. Ο ιδρυτής της, Τζον Κανάρας, είναι Ελληνοαμερικανός δεύτερης γενιάς με ρίζες από τη Σκούρα και τη Βαρβίτσα Λακωνίας.

Η συνεργασία με τη FIFA προέκυψε σε μία χρονική συγκυρία αλλαγής στρατηγικής της παγκόσμιας ομοσπονδίας στην ωρολογοποιία: μετά το τέλος της 16ετούς συνεργασίας με την ελβετική Hublot, η FIFA δημιούργησε την κατηγορία Official Licensed Timepiece, ανοίγοντας έτσι το πεδίο σε νέες επιχειρηματικές προσεγγίσεις.

«Το όνομα AXIA αποτελεί αναφορά στις ελληνικές αξίες, στο φιλότιμο, στην οικογένεια και στον τρόπο με τον οποίο θέλει να λειτουργεί επιχειρηματικά.»

Η επιλογή ελληνικών ονομασιών στη συλλογή που κυκλοφόρησε με αφορμή το Μουντιάλ δίνει επιπλέον πολιτιστική χροιά στο προϊόν και συνδέει εμφατικά την επιχειρηματική ταυτότητα με την προέλευση του ιδρυτή.

AXIA Time : από συλλεκτικά ρολόγια θεσμών στις ΗΠΑ σε επίσημο ρολόι FIFA.

: από συλλεκτικά ρολόγια θεσμών στις ΗΠΑ σε επίσημο ρολόι FIFA. Τζον Κανάρας : ελληνικές ρίζες από Σκούρα και Βαρβίτσα Λακωνίας.

: ελληνικές ρίζες από Σκούρα και Βαρβίτσα Λακωνίας. FIFA: νέα κατηγορία «Official Licensed Timepiece» μετά τη λήξη της συνεργασίας με Hublot.

Για τη Λακωνία η εξέλιξη αυτή έχει πολλαπλές διαστάσεις: πρόκειται για μια θετική προβολή της περιοχής μέσω της ομογένειας, ανάδειξη τοπικής προέλευσης σε διεθνές προϊόν και πιθανή έμπνευση για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της περιοχής. Η χρήση ελληνικών λέξεων και αξιών στο εμπορικό σήμα μπορεί να λειτουργήσει ως στοιχείο ταυτότητας που προσελκύει το ενδιαφέρον συλλεκτών και καταναλωτών παγκοσμίως.

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Συνολικά, η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ως ένα παράδειγμα του πώς η ομογένεια και οι διεθνείς συνεργασίες μπορούν να προβάλουν την τοπική ταυτότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τους κατοίκους της Λακωνίας, η ανάδειξη αυτών των δεσμών λειτουργεί και ως υπενθύμιση της δυναμικής που έχουν οι προσωπικές και οικογενειακές ρίζες όταν συνδυάζονται με επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Η παρακολούθηση της πορείας των προϊόντων αυτής της συνεργασίας, η ανταπόκριση των καταναλωτών και τυχόν οικονομικές προεκτάσεις για τοπικούς φορείς ή συνεργασίες με επιχειρήσεις της περιοχής αποτελούν στοιχεία που θα έχουν πρακτικό ενδιαφέρον για τη Λακωνία το επόμενο διάστημα.