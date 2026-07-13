Ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος στο Λασίθι: 15 νέοι πυροσβέστες για το νομό

Ανακοινώθηκε η κατανομή 15 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία στο νομό Λασίθι από την προκήρυξη των 600 θέσεων. Οι νέες προσλήψεις θα ενισχύσουν υπηρεσίες σε Αγ. Νικόλαο, Ιεράπετρα, Σητεία και Τζερμιάδο και αναμένεται ανάληψη καθηκόντων το φθινόπωρο.

Κατανομή και στόχευση

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε την κατανομή των συνολικά 600 νέων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία σε όλη τη χώρα. Στην Περιφέρεια Κρήτης αντιστοιχούν 55 θέσεις, από τις οποίες 15 κατανέμονται στον νομό Λασίθι. Οι θέσεις θα καλύψουν οργανικές ανάγκες της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Λασιθίου και θα κατανεμηθούν σε υπηρεσίες και κλιμάκια ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Πού θα υπηρετήσουν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι νέοι πυροσβέστες θα τοποθετηθούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας και στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια της Σητείας και του Τζερμιάδου (Οροπεδίου Λασιθίου), κατ’ αντιστοιχία με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας.

Διαβεβαιώσεις και χρονοδιάγραμμα

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τόνισε τον σκοπό της κατανομής:

"με την κατανομή των 600 νέων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία ενισχύουμε ουσιαστικά το Πυροσβεστικό Σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας"

Τοπικές συνέπειες και προσδοκίες

Η τοποθέτηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης· η ανάληψη καθηκόντων στους νέους σταθμούς του νομού προβλέπεται γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο, όπως δήλωσε ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου, Πύραρχος Δημήτρης Καλλιοντζής.

Η ενίσχυση με 15 νέα στελέχη αξιολογείται ως σημαντική για την κάλυψη των υφιστάμενων επιχειρησιακών κενών, ιδίως σε περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Η κατανομή αναμένεται να βελτιώσει την ανταπόκριση σε περιστατικά πυρκαγιάς, ατυχημάτων και έκτακτων αναγκών, μειώνοντας τους χρόνους διαθεσιμότητας των οχημάτων και του προσωπικού σε κρίσιμες ζώνες του νομού.

Αύξηση στελεχών: 15 νέες θέσεις για το Λασίθι από τις 55 της Κρήτης.

15 νέες θέσεις για το Λασίθι από τις 55 της Κρήτης. Χώρος τοποθέτησης: Αγ. Νικόλαος, Ιεράπετρα, Σητεία, Τζερμιάδο.

Αγ. Νικόλαος, Ιεράπετρα, Σητεία, Τζερμιάδο. Χρονοδιάγραμμα: ανάληψη καθηκόντων περίπου Οκτώβριο-Νοέμβριο, εφόσον πληρωθούν οι θέσεις.

Στοιχεία κατανομής στην Κρήτη

Νομός Θέσεις Λασίθι 15 Ηράκλειο 15 Χανιά 15 Ρέθυμνο 10

Η τοπική διοίκηση του Πυροσβεστικού Σώματος δηλώνει ότι οι προσλήψεις αποτελούν μόνο ένα βήμα ενίσχυσης και ότι θα ακολουθήσουν επιπλέον φάσεις στελέχωσης. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, η εξέλιξη σημαίνει ενισχυμένη επιχειρησιακή κάλυψη, αλλά και ανάγκη για διατήρηση μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας σε επίπεδο κοινοτήτων και φορέων.

Η πορεία υλοποίησης της κατανομής και ο ακριβής αριθμός των τοποθετήσεων σε κάθε Υπηρεσία θα γίνουν γνωστά μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης και την επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου.