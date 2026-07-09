Εντοπίστηκαν 24 αλλοδαποί στη Σαμοθράκη — ανάμεσά τους 11 ανήλικοι

Περιπολικό σκάφος και όχημα ξηράς βρήκαν σε ημιορεινή περιοχή της Σαμοθράκης 24 άτομα από φουσκωτό σκάφος. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Α' Λιμενικό Τμήμα για προανάκριση.

Επιχείρηση εντοπισμού και διαχείρισης στη Σαμοθράκη

Η Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης ενημερώθηκε το πρωί για την παρουσία μίας φουσκωτής βάρκας στη θαλάσσια περιοχή Αγκίστρου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και περιπολικό όχημα για έρευνα από ξηράς, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό συνολικά 24 αλλοδαπών σε ημιορεινή περιοχή κοντά στην παραλία Λαγκαδιώτη.

Σύμφωνα με την καταγραφή των αρχών, οι εντοπισθέντες ήταν: 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι. Όλα τα πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο Α' Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης, υπαγόμενο στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, όπου και διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση.

Άμεση παρέμβαση Λιμενικού από θάλασσα και ξηρά.

Εντοπισμός σε ημιορεινή ζώνη κοντά σε παραλία της Σαμοθράκης.

Μεταφορά και προανάκριση στο Α' Λιμενικό Τμήμα.

Το συμβάν αναδεικνύει για άλλη μια φορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες διάσωσης και οι τοπικές δομές στα νησιά του βορείου Αιγαίου και του Έβρου, όταν προκύπτουν αφίξεις με φουσκωτά σκάφη. Η Σαμοθράκη, ως μικρό νησί με περιορισμένους πόρους, βασίζεται στην ταχεία παρέμβαση του Λιμενικού και στην συνεργασία με όμορες υπηρεσίες για την ασφαλή διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

Κατηγορία Αριθμός Συνολικά πρόσωπα 24 Άνδρες 6 Γυναίκες 7 Ανήλικοι 11

Για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού η πληροφορία αυτή σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν μετακινήσεις προσωπικού των αρχών και προσωρινές διευθετήσεις στη ροή των υπηρεσιών. Οι οικογένειες που φιλοξενούνται ή εμπλέκονται σε αντίστοιχα περιστατικά απαιτούν προστασία, ιατρικό και ανθρωπιστικό έλεγχο όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η προανάκριση που διενεργεί το Α' Λιμενικό Τμήμα θα προσδιορίσει περαιτέρω στοιχεία για τις συνθήκες άφιξης και την κατάσταση των εντοπισθέντων. Οποιαδήποτε νεότερη επίσημη ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης θα δοθεί στη δημοσιότητα από τις αρμόδιες αρχές.

Σημείωση για τους κατοίκους: Σε περίπτωση που πολίτες εντοπίσουν ύποπτες βάρκες ή ομάδες στη θάλασσα ή σε απομακρυσμένες ακτές, καλούνται να ενημερώνουν άμεσα το Λιμενικό στο νησί ή τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χωρίς να επιχειρούν μόνοι τους επικίνδυνες προσεγγίσεις.