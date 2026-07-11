Εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία με χιλιάδες δενδρύλλια κάνναβης σε δασική έκταση της Φθιώτιδας

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας και ειδικών μονάδων οδήγησε στον εντοπισμό φυτείας σε περίπου 25 στρέμματα του όρους Καλλιδρομίου, με 4.670 δενδρύλλια και τρεις συλλήψεις.

Επιχείρηση και ευρήματα

Στην καρδιά του όρους Καλλιδρομίου, σε πυκνή δασική βλάστηση, εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις μεγάλη καλλιέργεια κάνναβης που εκτείνεται σε περίπου 25 στρέμματα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας και εκτελέστηκε με τη συνδρομή εξειδικευμένων μονάδων καταστολής.

Στον χώρο της φυτείας βρέθηκαν συνολικά 4.670 δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και εξοπλισμός οργάνωσης και υποστήριξης της καλλιέργειας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 50, 38 και 33 ετών, τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Τι εντοπίστηκε στον χώρο

4.670 δενδρύλλια κάνναβης σε επίπεδα (terraces)

δενδρύλλια κάνναβης σε επίπεδα (terraces) Τρία αυτοσχέδια αποξηραντήρια και ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης (412 γραμμάρια)

Σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης και αυτοσχέδια δεξαμενή άρδευσης

Φωτοβολταϊκό πάνελ για παροχή ρεύματος

Όπλο με γεμιστήρες και φυσίγγια

Εύρημα Ποσότητα / Σημείωση Έκταση ≈ 25 στρέμματα Δενδρύλλια 4.670 Αποξηραμένη κάνναβη 412 γρ. Συλληφθέντες 3 άτομα (50, 38, 33 ετών) Οπλισμός 1 πιστόλι, 2 γεμιστήρες, 22 φυσίγγια

Εκτιμήσεις και επιπτώσεις

Η Αστυνομία υπολογίζει ότι το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την εμπορία των φυτών ξεπερνούσε τα 9.000.000 ευρώ. Η έκταση και ο οργανωμένος χαρακτήρας της φυτείας δείχνουν ότι επρόκειτο για δομημένη δραστηριότητα, με εγκαταστάσεις άρδευσης, αποθήκευσης και ηλεκτροδότησης, στοιχειοθετώντας την υπόθεση ως υπόθεση μεγάλης κλίμακας και διαρκείας.

Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοιες καλλιέργειες σημαίνουν πολλαπλούς κινδύνους: αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, αυξημένη πίεση σε υδατικούς πόρους από τις ανάγκες άρδευσης, αλλά και ζήτημα ασφάλειας λόγω παρουσίας οπλισμού και μόνιμης ανθρώπινης εγκατάστασης σε απομονωμένα δασικά σημεία.

Διαδικασία και επόμενα βήματα

Οι έρευνες συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, το οποίο διερευνά πιθανές διασυνδέσεις και τη διαδρομή προμήθειας, μεταφοράς και διανομής της παραγωγής. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη και αναμένονται ανακοινώσεις για την εξέλιξη των ανακριτικών πράξεων.

Το γεγονός επισημαίνει την ανάγκη για παρακολούθηση απομακρυσμένων δασικών περιοχών και συνεργασία μεταξύ διωκτικών αρχών για την αντιμετώπιση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που εκμεταλλεύονται την απομόνωση και το δασικό ανάγλυφο.

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση ή αντιλαμβάνονται ασυνήθιστες δραστηριότητες σε δασικά τμήματα της Φθιώτιδας καλούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη δημόσια ασφάλεια.