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Περιβάλλον Καλοχώρι Θεσσαλονίκη

Επιχείρηση ανακύκλωσης στο Καλοχώρι: σύλληψη και καταγγελίες για εκτεταμένη περιβαλλοντική ρύπανση

Έλεγχοι σε εταιρεία ανακύκλωσης στο Καλοχώρι έφεραν στο φως σωρούς αποβλήτων, μη νόμιμη λειτουργία και πλαστά έγγραφα· συνελήφθη 46χρονος και σχηματίστηκαν δικογραφίες σε τρία πρόσωπα.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Επιχείρηση ανακύκλωσης στο Καλοχώρι: σύλληψη και καταγγελίες για εκτεταμένη περιβαλλοντική ρύπανση
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις σε χώρο ανακύκλωσης

Από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε χθες σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση απορριμμάτων και στο εμπόριο παλαιών μετάλλων στην περιοχή του Καλοχωρίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν εκτεταμένη συσσώρευση αποβλήτων και στοιχεία παράνομης λειτουργίας. Οι έλεγχοι έγιναν από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στον χώρο εντοπίστηκαν σωροί με απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), ξυλεία, πλαστικά, υφάσματα, ογκώδη αντικείμενα, παλαιά μέταλλα (σκραπ) και απόβλητα ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.). Επιπλέον βρέθηκαν μηχανήματα συμπίεσης, θρυμματιστές και μεταλλικές κατασκευές, καθώς και γερανοφόρα οχήματα και φορτωτής γεμάτος αποσυναρμολογημένα ξύλα.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής ήταν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες, η πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος στον χώρο, η ρύπανση του εδάφους και του υπεδάφους με τον κίνδυνο μολύνσεως του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

  • Σύλληψη: 46χρονος, κατά δήλωση αποκλειστικός διαχειριστής του χώρου.
  • Δικογραφίες: σχηματίστηκαν για τον 46χρονο και για δύο ακόμη πρόσωπα (32χρονο και 46χρονη) σε βάθος των ευθυνών τους.
  • Παραβάσεις: περιβαλλοντική νομοθεσία, θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και πλαστογραφία.

Κατά την Αστυνομία, ο χώρος λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια και περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επίσης, ο 46χρονος φέρεται να προσκόμισε πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα που του παρείχε, κατά την έρευνα, η 46χρονη.

Η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές, που θα αξιολογήσουν το εύρος των ρυπαντικών επιπτώσεων και τη δυνατότητα αποκατάστασης του χώρου.

Ηλικία Ρόλος σύμφωνα με την έρευνα Κατάσταση
46 Αποκλειστικός διαχειριστής χώρου Συνελήφθη
32 Ιδιοκτήτης επιχείρησης (επ’ ονόματί του λειτουργούσε η εταιρεία) Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία
46 Προμήθεια νομιμοποιητικών εγγράφων (ως προέκυψε) Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Η παρουσία σωρών μη ελεγχόμενων αποβλήτων και η λειτουργία χωρίς άδεια εγείρουν άμεσους προβληματισμούς για την ασφάλεια του περιβάλλοντος, την ποιότητα του εδάφους και της υπόγειας υδροφορίας στην περιοχή. Οι κάτοικοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες επιπτώσεις αν δεν γίνει εξειδικευμένη περιβαλλοντική διερεύνηση και μέτρα αποκατάστασης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να προχωρήσουν σε δειγματοληψίες, εκτίμηση επιβάρυνσης, και να αναθέσουν τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχετικά θέματα ανακύκλωση αστυνομία Καλοχώρι περιβάλλον ρύπανση

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
Εμμανουήλ AI Ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση

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