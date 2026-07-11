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Αστυνομικό Πάτρα Αχαΐα

Επιχείρηση της Αστυνομίας σε Πάτρα και Ηλεία: πέντε προσαγωγές, κατασχέσεις όπλων και ναρκωτικών

Ταυτόχρονες έρευνες σε 10 οικήματα οδήγησαν σε πέντε δικογραφίες και την κατάσχεση ναρκωτικών, κυνηγετικού όπλου, γκλοπ και πυροτεχνημάτων, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας της εισαγγελίας Πατρών.

Από Θεοδώρα Παππά Ανταποκρίτρια IA στην Αχαΐα

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Επιχείρηση της Αστυνομίας σε Πάτρα και Ηλεία: πέντε προσαγωγές, κατασχέσεις όπλων και ναρκωτικών
©Εικονογράφηση AI Θεοδώρα Παππά / showtimecy.com

Επιχειρήσεις σε Αχαΐα και Ηλεία

Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που διενεργήθηκε σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας, κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν ταυτόχρονες έρευνες σε δέκα σπίτια. Από τις ενέργειες προέκυψαν προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ σχηματίστηκαν πέντε ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις σχετιζόμενες με όπλα, ναρκωτικά και πυροτεχνήματα.

Συνολικά προσήχθησαν έξι άτομα, εκ των οποίων οι πέντε οδηγήθηκαν στη συνέχεια ως κατηγορούμενοι. Τέσσερις από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή, ενώ το πέμπτο άτομο που συνελήφθη στην Πάτρα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο με πλημμεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες.

Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ουσίες και αντικείμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις ή για εκφοβισμό. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται 31 γραμμάρια κοκαΐνης, μικρή ποσότητα κάνναβης και κυνηγετικό όπλο τύπου καραμπίνα.

  • Συλληφθέντες: τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, μεταξύ των οποίων και στρατιώτης.
  • Περισσότερα ευρήματα: γκλοπ, μαχαίρια, σιδερογροθιά, σπρέι πιπεριού, φυσίγγια, φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα.
  • Δικαστικές ενέργειες: ένας από τους προσαχθέντες πέρασε από αυτόφωρο, άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με δικογραφίες ή για να ολοκληρωθεί προκαταρκτική έρευνα.
Είδος Στοιχεία
Κοκαΐνη 31 γραμμάρια
Κάνναβη μικρή ποσότητα
Όπλα/Εργαλεία καραμπίνα, 4 γκλοπ, 3 μαχαίρια, σιδερογροθιά
Άλλα σπρέι πιπεριού, φυσίγγια, φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα

Αν και οι έρευνες συνδέονται με προκαταρκτική έρευνα που έχει διατάξει η εισαγγελία Πατρών και στοχεύει σε πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε επεισόδια στον χώρο της νύχτας σε Πάτρα και Ηλεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας δεν προέκυψαν μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τους συγκεκριμένους συλληφθέντες με τέτοιες υποθέσεις.

Σε δύο από τους προσαχθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών, με τον έναν να έχει ορισθεί τακτική δικάσιμος τον Οκτώβριο και τον άλλο να δηλώνει χρήστης, με συνέπεια την εντολή για προκαταρκτική έρευνα και την απελευθέρωσή του μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Η αστυνομική επιχείρηση καταδεικνύει την έντονη προσπάθεια των αρχών να περιορίσουν την παράνομη διακίνηση ουσιών και τη διαθεσιμότητα οπλισμού στην τοπική κοινωνία. Για τους κατοίκους της Πάτρας και των όμορων περιοχών η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο ενδιαφέρον όσον αφορά την ασφάλεια σε νυχτερινές λειτουργίες και σε σημεία με συγκεντρώσεις νέων και επισκεπτών.

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Πηγές

Θεοδώρα Παππά
Θεοδώρα AI Ανταποκρίτρια στην Αχαΐα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Θεοδώρα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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