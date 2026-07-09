Επιμελητήριο Αχαΐας συγκροτεί διάλογο για το μέλλον του σιδηροδρόμου στην Πάτρα

Το Επιμελητήριο Αχαΐας αναλαμβάνει πρωτοβουλία να φέρει στο ίδιο τραπέζι Υπουργείο, δήμο και φορείς για να εξεταστεί νέα πρόταση όδευσης σιδηροδρομικής γραμμής, με στόχο τη σύνδεση εμπορίου και λιμανιού.

Πρωτοβουλία για τη σιδηροδρομική σύνδεση που απαιτούν οι επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Αχαΐας ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συγκαλέσει την Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών και τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να εξεταστεί μια νέα πρόταση για την έλευση ενός σύγχρονου σιδηροδρόμου στην Πάτρα. Η εισήγηση παρουσιάσθηκε από τον επιμελητηριακό σύμβουλο Διαμαντή Διαμαντόπουλο και έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η πρόταση επιχειρεί να διαχωρίσει την εμπορική από την αστική λειτουργία του σιδηροδρόμου, προτείνοντας τη δημιουργία μιας περιμετρικής εμπορικής γραμμής.

Η προτεινόμενη εμπορική γραμμή έχει μήκος περίπου 14,5 χλμ.

Στόχος είναι να παρακάμψει τον αστικό ιστό και να συνδέσει ΒΙΟ.ΠΑ. με το νέο λιμάνι .

. Η σύνδεση αποσκοπεί στη δημιουργία κόμβου logistics που θα ενώνει τρένο–πλοίο–φορτηγό.

Το Επιμελητήριο ξεκαθάρισε ότι δεν διαθέτει τεχνική επάρκεια για την εκπόνηση μελετών σε επίπεδο σχεδίων, αλλά θεωρεί αναγκαία την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια καθυστέρησης στο έργο. Η πρωτοβουλία στοχεύει στο να φέρει στο τραπέζι την πρόταση ώστε να αξιολογηθεί από αρμόδιους επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς.

Η εισήγηση αναφέρεται επίσης στη δυνατότητα συνέχισης της γραμμής προς τη ΒΙ.ΠΕ., τον Άραξο και τον Πύργο, με κύριο σκοπό την ενίσχυση των εμπορικών ροών και την αποσυμφόρηση του αστικού ιστού.

Στοιχείο Περιγραφή Προτεινόμενο μήκος 14,5 χλμ. Κύριος στόχος Σύνδεση ΒΙΟ.ΠΑ. με νέο λιμάνι — κόμβος logistics Προτεινόμενες επεκτάσεις ΒΙ.ΠΕ., Άραξος, Πύργος

Η πρόταση κρίνεται από το Επιμελητήριο ως αναγκαία επειδή δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία μεταξύ της Πολιτείας, του Δήμου Πατρέων και των τοπικών φορέων για την όδευση της γραμμής, ενώ η επιλογή της πλήρους υπογειοποίησης δεν έχει καταστεί εφαρμοστέα μέχρι σήμερα. Ως αποτέλεσμα, το έργο έχει παραμείνει στάσιμο για δεκαετίες, με αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη και τις επενδυτικές δυνατότητες της περιοχής.

Η κίνηση του Επιμελητηρίου ανοίγει έναν διάλογο που θα είναι κρίσιμος για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και την επιλογή υποδομών που θα επηρεάσουν τη μεταφορά εμπορευμάτων και το αστικό περιβάλλον της Πάτρας. Το επόμενο βήμα είναι η σύγκληση της Ομάδας Εργασίας, ώστε να αξιολογηθούν τεχνικά και περιβαλλοντικά οι εναλλακτικές και να προταθούν ρεαλιστικές λύσεις προς τη δημόσια διοίκηση.