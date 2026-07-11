Επιτυχημένη παράσταση της Παλεστρίνα στο Κηποθέατρο με «8 Γυναίκες»

Η ερασιτεχνική ομάδα ενηλίκων του Σωματείου Παλεστρίνα παρουσίασε την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Αγγ. Σικελιανός μια βραδιά γεμάτη μυστήριο, χιούμορ και ανατροπές, με τοπική παρουσίαση και χορηγική στήριξη.

Παρουσίαση και αποδοχή από το κοινό

Μια βραδιά που συνδύασε θεατρική ένταση και στιγμές κωμικής ανάσας προσέφερε στην πόλη της Λευκάδας η ερασιτεχνική ομάδα ενηλίκων του Σωματείου Παλεστρίνα. Η παράσταση του έργου «8 Γυναίκες» δόθηκε στις 5 Ιουλίου 2026 στο Κηποθέατρο Αγγ. Σικελιανός και, κατά τις αναφορές, απέσπασε θετικά σχόλια για την ατμόσφαιρα, το χιούμορ και τις ανατροπές της πλοκής.

Στην παράσταση συμμετείχαν οι ηθοποιοί: Αγγελική Καραβία, Γεωργία Μακρυγεώργου, Χριστίνα Κονδυλάτου, Ήβη Κατωπόδη, Μυρσίνη Βασιου, Ηλιαννα Κατωπόδη, Μαριλού Μακρυγεώργου Μπίρμπα και Ζωή Σκιαδά. Η σκηνοθεσία, η σκηνική επιμέλεια και η μουσική επένδυση φέρουν την υπογραφή της Ζωής Λ. Σκιαδά.

Στήριξη και παρουσία τοπικών φορέων

Η παραγωγή υποστηρίχθηκε χορηγικά από τις επιχειρήσεις Κοτόπουλα Κοντοχρήστος και Carrefour, ενώ ως συνδιοργανώτρια εμφανίζεται ο Δήμος Λευκάδας. Στην παράσταση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Λευκάδας Ξενοφών Βεργίνης, η Αντιδήμαρχος κα Μαργέλη και ο Αντιδήμαρχος κος Σκληρός, γεγονός που αναδεικνύει το ενδιαφέρον της δημοτικής αρχής για τις τοπικές καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες.

Ημερομηνία: 5 Ιουλίου 2026

5 Ιουλίου 2026 Χώρος: Κηποθέατρο Αγγ. Σικελιανός, Λευκάδα

Κηποθέατρο Αγγ. Σικελιανός, Λευκάδα Συμμετέχοντες: ερασιτεχνική ομάδα ενηλίκων Σωματείου Παλεστρίνα

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Η παράσταση αναζωογονεί τη θεατρική δραστηριότητα του νησιού και προσφέρει ευκαιρία πολιτιστικής συμμετοχής για κατοίκους και επισκέπτες. Η εμπλοκή τοπικών επιχειρήσεων ως χορηγών και η παρουσία εκπροσώπων του Δήμου καταδεικνύουν τη διευρυμένη στήριξη σε ερασιτεχνικά σχήματα, που συχνά αποτελούν πυρήνα πολιτιστικής ζωής στις τοπικές κοινωνίες.

Ρόλος Όνομα Σκηνοθεσία / Μουσική / Σκηνική επιμέλεια Ζωή Λ. Σκιαδά Ηθοποιοί (επιλεγμένα ονόματα) Αγγελική Καραβία, Γεωργία Μακρυγεώργου, Χριστίνα Κονδυλάτου, Ήβη Κατωπόδη

Το Σωματείο εξέφρασε ευχαριστίες προς τα μέσα που φιλοξένησαν την εκδήλωση και προς το κοινό, που με την παρουσία του στήριξε την προσπάθεια των συντελεστών. Για τη συνέχεια, παρόμοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν το τοπικό πολιτιστικό προϊόν και κρατούν ενεργή την καλλιτεχνική ζωή του νησιού, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που η Λευκάδα δέχεται αυξημένη επισκεψιμότητα.

Η επιτυχής έκβαση της παράστασης αποτελεί ένδειξη ότι οι ερασιτεχνικές ομάδες της Λευκάδας μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις θεσμικές πολιτιστικές δράσεις του Δήμου.