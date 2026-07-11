Εργαστήριο στη βιβλιοθήκη Γρεβενών φέρνει μικρά παιδιά κοντά στο βιβλίο με παιχνίδι

Σειρά δραστηριοτήτων στη δημόσια βιβλιοθήκη των Γρεβενών εισήγαγε παιδιά προσχολικής ηλικίας σε διαφορετικές μορφές βιβλίου και στην έννοια της αφήγησης, με έμφαση στη δημιουργικότητα και την αισθητηριακή εμπειρία.

Παιχνίδι και ανάγνωση στη βιβλιοθήκη της πόλης

Στη δημοτική βιβλιοθήκη των Γρεβενών υλοποιήθηκε πρόσφατα το εργαστήριο με τίτλο «Απ’ το παράθυρο κοιτώ — παιχνίδια με βιβλία για μικρά παιδιά», μια πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε για να φέρει τα παιδιά σε άμεση επαφή με το βιβλίο μέσα από τη παρατήρηση, την αφή και το παιχνίδι. Στόχος της δράσης ήταν να γνωρίσουν οι μικροί συμμετέχοντες το χώρο της βιβλιοθήκης, να αντιληφθούν τον διαφορετικό χαρακτήρα των εντύπων και να εξασκήσουν την προφορική έκφραση και τη φαντασία τους.

Η διαδικασία περιελάμβανε εναλλαγές δραστηριοτήτων που έδιναν έμφαση σε αισθητηριακά ερεθίσματα: τα παιδιά χειρίζονταν έντυπα διαφορετικού μεγέθους και πάχους, αναγνώριζαν βιβλία με εικόνες ή μόνο κείμενο, δοκίμασαν βιβλία-ακορντεόν και βιβλία που επιτρέπουν την ανάγνωση με την αφή. Η μέθοδος λειτούργησε ως εισαγωγή στη φιλαναγνωσία με τρόπο προσαρμοσμένο στην ηλικία τους.

Μέσα από οργανωμένα παιχνίδια τα παιδιά συνεργάστηκαν και δημιούργησαν μικρές ιστορίες, χρησιμοποιώντας εικόνες που χρωμάτισαν και έπειτα ένωσαν σε αφηγήσεις. Η άσκηση κατέληξε σε δύο αυτοτελείς ιστορίες, αποτέλεσμα διαφορετικών προσεγγίσεων σε κοινό υλικό, που ανέδειξαν την προσωπική φαντασία κάθε ομάδας.

Αισθητηριακή προσέγγιση: εξερεύνηση βιβλίων με την αφή, την όραση και την ακοή.

εξερεύνηση βιβλίων με την αφή, την όραση και την ακοή. Δημιουργική γραφή και αφήγηση: σύνθεση ιστοριών και προφορική παρουσίαση.

σύνθεση ιστοριών και προφορική παρουσίαση. Εκπαιδευτική αλληλεπίδραση: ομαδική εργασία και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Μια ιδιαίτερη δραστηριότητα που προκάλεσε ενθουσιασμό ήταν η ανακάλυψη φύλλων δέντρων μέσα σε βιβλία με θέμα τη φύση. Τα παιδιά εντόπισαν και περιεργάστηκαν πραγματικά φύλλα, τα αποτύπωσαν και τα χρησιμοποίησαν στη συνέχεια για να φτιάξουν μικρά καδράκια, συνδυάζοντας τη φυσική παρατήρηση με την καλλιτεχνική έκφραση.

Η δράση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τη βιβλιοθηκονόμο Θεολογία Ταρλατζή με τη συνεργασία της Ευαγγελίας Καραμπερίδου, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της βιβλιοθήκης. Παρόμοιες πρωτοβουλίες στοχεύουν να ενισχύσουν τη σχέση των παιδιών με το βιβλίο από νωρίς, κάτι που έχει μακροπρόθεσμο όφελος για την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες των Γρεβενών.

Στοιχείο Περιγραφή Τίτλος δράσης Απ’ το παράθυρο κοιτώ — παιχνίδια με βιβλία για μικρά παιδιά Κύριοι στόχοι Εξοικείωση με βιβλία, ανάπτυξη φαντασίας, ομαδική συνεργασία Υλοποίηση Βιβλιοθηκονόμος Θεολογία Ταρλατζή και ομάδα

Για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της περιοχής, τέτοιες δράσεις προσφέρουν έναν πρακτικό τρόπο να ενισχυθεί η πρώιμη ανάγνωση και να διαμορφωθούν θετικές αναγνωστικές συνήθειες. Η βιβλιοθήκη των Γρεβενών συνεχίζει να λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά της πόλης.