«ΕΣΟΠΤΡΟΝ»: νέα ατομική έκθεση της Ευγενίας Κλαδιά στην NS Gallery της Χίου

Η NS Gallery στη Χίο ανοίγει από 24 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου την ατομική παρουσίαση έργων της Ευγενίας Κλαδιά (Jeannie K.), με θέμα τον καθρέφτη ως σύμβολο αυτογνωσίας και αναστοχασμού.

Νέα έκθεση στην καρδιά της πόλης

Η NS Gallery, στη διεύθυνση Δημοκρατίας 5 & 5Α στη Χίο, παρουσιάζει από τις 24 Ιουλίου έως τις 10 Αυγούστου 2026 την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Ευγενίας Κλαδιά, με τίτλο «ΕΣΟΠΤΡΟΝ». Η καλλιτέχνιδα υπογράφει τα έργα της ως Jeannie K. και προσεγγίζει το ζωγραφικό πεδίο ως τόπο εσωτερικής αναζήτησης και διαλόγου.

Στο κέντρο της ενότητας βρίσκεται ο καθρέφτης —όχι μόνο ως οπτικό στοιχείο αλλά ως εμπειρία που καλεί τον θεατή σε άμεση εμπλοκή: οι εικόνες της καλλιτέχνιδας διερευνούν τη ρευστότητα της ταυτότητας και τις πολλαπλές όψεις του εαυτού, καθώς αντλούν στοιχεία από τη ζωή, το θέατρο, τη ζωγραφική και τη γραφιστική.

«Πόσα πρόσωπα μπορεί να κρατήσει ένας καθρέφτης σε μια ζωή;»

Η έκθεση στοχεύει όχι απλώς στην παρουσίαση έργων αλλά στην ενεργοποίηση του επισκέπτη ως συμμετέχοντα —καθρέφτης και θεατής συναντώνται στη «σκηνή» των έργων, δημιουργώντας ένα πεδίο ενδοσκόπησης και συλλογικής ανταπόκρισης.

Καλλιτέχνης: Ευγενία Κλαδιά (Jeannie K.)

Ευγενία Κλαδιά (Jeannie K.) Τίτλος έκθεσης: ΕΣΟΠΤΡΟΝ

ΕΣΟΠΤΡΟΝ Διάρκεια: 24/7/2026 – 10/8/2026

Πρακτικές πληροφορίες για το κοινό

Η NS Gallery δίνει συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας ώστε να εξυπηρετήσει το τοπικό κοινό και τους επισκέπτες του νησιού. Οι ώρες προβλέπουν πρωινά και βραδινά περάσματα, ενώ την Κυριακή η επίσκεψη γίνεται κατόπιν ραντεβού.

Ημέρες Ώρες Δευτέρα – Σάββατο 11:00–13:30 Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή 19:00–21:00 Κυριακή κατόπιν ραντεβού

Για τους κατοίκους της Χίου η έκθεση προσφέρει μια προσιτή ευκαιρία επαφής με σύγχρονη ζωγραφική που αναζητά το σημείο σύγκλισης προσωπικού βιώματος και συλλογικής εμπειρίας. Η τοποθεσία της NS Gallery, στο κέντρο της πόλης, την καθιστά εύκολα προσβάσιμη για εκπαιδευμένες επισκέψεις σχολείων, πολιτιστικών συλλόγων και κατοίκων.

Η παρουσίαση της Ευγενίας Κλαδιά εντάσσεται στο ευρύτερο καλοκαιρινό πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων του νησιού και αποτελεί μια πρόταση για όσους αναζητούν ψυχαγωγία με εικαστικό στοχασμό και συμμετοχική διάθεση.