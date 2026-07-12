Έσβησε το ενεργό μέτωπο στη φωτιά των Λαβάρων — σε επιφυλακή οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε κτηνοτροφική εγκατάσταση στα Λάβαρα τέθηκε υπό έλεγχο μετά την επέμβαση δυνάμεων από τον Έβρο. Παραμένουν μέτρα πρόληψης για τον κίνδυνο αναζωπύρωσης λόγω αχύρων.

Άμεση αντίδραση και περιορισμός του μετώπου

Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον εμφανίζεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Λάβαρα του Σουφλίου το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Η άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων συνέβαλε ώστε να αποφευχθεί η διάδοση της φωτιάς στα περιβάλλοντα σπίτια και σε γειτονικούς αγροτικούς χώρους.

Δυνάμεις που επιχείρησαν

Στο περιστατικό επιχείρησαν συνολικά:

28 πυροσβέστες

πυροσβέστες μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ

9 πυροσβεστικά οχήματα

πυροσβεστικά οχήματα ένα ελικόπτερο για αεροπυρόσβεση

μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ

Είδος δύναμης Αριθμός/Στοιχείο Πυροσβέστες 28 Πυροσβεστικά οχήματα 9 Ελικόπτερο 1 Πεζοπόρο τμήμα 7η ΕΜΟΔΕ

Χαρακτηριστικά του χώρου και μέτρα πρόληψης

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε γνωστή κτηνοτροφική μονάδα όπου αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών, μεταξύ των οποίων μπάλες άχυρου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα εύφλεκτες. Στο χώρο δεν υπήρχαν ζώα κατά την εκδήλωση της φωτιάς. Κατά την κατάσβεση δόθηκε έμφαση στο να μην αναζωπυρωθούν αυτές οι αποθηκευμένες ύλες: οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και συνεχίζουν τη διαβροχή και την αναμόχλευση των αχύρων για ασφάλεια.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η έγκαιρη επέμβαση απέτρεψε ευρύτερες ζημιές σε κατοικίες και σε δασικές εκτάσεις της περιοχής, ωστόσο η παρουσία εύφλεκτων αποθεμάτων στο σημείο σημαίνει ότι απαιτείται συνεχής εποπτεία μέχρι να διασφαλιστεί πλήρης ασφάλεια. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ οι τοπικοί φορείς και οι κτηνοτρόφοι καλούνται να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας των εγκαταστάσεων τους, ειδικά σε περιόδους υψηλής θερμοκρασίας και ξηρασίας.

Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι από την περιοχή οφείλουν να τηρούν προφυλάξεις και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φλόγας. Η συνέχεια των περιπολιών και των υγροποιήσεων στον χώρο των αχύρων θα είναι κρίσιμη τις επόμενες ώρες για την πλήρη οριστική αποτροπή αναζωπύρωσης.

Πηγές: αναφορές της Πυροσβεστικής και τοπικά μέσα ενημέρωσης.