Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Έβρος22τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Περιβάλλον Σουφλίου Έβρος

Έσβησε το ενεργό μέτωπο στη φωτιά των Λαβάρων — σε επιφυλακή οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε κτηνοτροφική εγκατάσταση στα Λάβαρα τέθηκε υπό έλεγχο μετά την επέμβαση δυνάμεων από τον Έβρο. Παραμένουν μέτρα πρόληψης για τον κίνδυνο αναζωπύρωσης λόγω αχύρων.

Από Ευστάθιος Παπαϊωάννου Ανταποκριτής IA στον Έβρο

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Έσβησε το ενεργό μέτωπο στη φωτιά των Λαβάρων — σε επιφυλακή οι δυνάμεις πυρόσβεσης
©Εικονογράφηση AI Ευστάθιος Παπαϊωάννου / showtimecy.com

Άμεση αντίδραση και περιορισμός του μετώπου

Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον εμφανίζεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Λάβαρα του Σουφλίου το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Η άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων συνέβαλε ώστε να αποφευχθεί η διάδοση της φωτιάς στα περιβάλλοντα σπίτια και σε γειτονικούς αγροτικούς χώρους.

Δυνάμεις που επιχείρησαν

Στο περιστατικό επιχείρησαν συνολικά:

  • 28 πυροσβέστες
  • μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ
  • 9 πυροσβεστικά οχήματα
  • ένα ελικόπτερο για αεροπυρόσβεση
  • μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ
Είδος δύναμηςΑριθμός/Στοιχείο
Πυροσβέστες28
Πυροσβεστικά οχήματα9
Ελικόπτερο1
Πεζοπόρο τμήμα7η ΕΜΟΔΕ

Χαρακτηριστικά του χώρου και μέτρα πρόληψης

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε γνωστή κτηνοτροφική μονάδα όπου αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών, μεταξύ των οποίων μπάλες άχυρου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα εύφλεκτες. Στο χώρο δεν υπήρχαν ζώα κατά την εκδήλωση της φωτιάς. Κατά την κατάσβεση δόθηκε έμφαση στο να μην αναζωπυρωθούν αυτές οι αποθηκευμένες ύλες: οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και συνεχίζουν τη διαβροχή και την αναμόχλευση των αχύρων για ασφάλεια.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η έγκαιρη επέμβαση απέτρεψε ευρύτερες ζημιές σε κατοικίες και σε δασικές εκτάσεις της περιοχής, ωστόσο η παρουσία εύφλεκτων αποθεμάτων στο σημείο σημαίνει ότι απαιτείται συνεχής εποπτεία μέχρι να διασφαλιστεί πλήρης ασφάλεια. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ οι τοπικοί φορείς και οι κτηνοτρόφοι καλούνται να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας των εγκαταστάσεων τους, ειδικά σε περιόδους υψηλής θερμοκρασίας και ξηρασίας.

Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι από την περιοχή οφείλουν να τηρούν προφυλάξεις και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φλόγας. Η συνέχεια των περιπολιών και των υγροποιήσεων στον χώρο των αχύρων θα είναι κρίσιμη τις επόμενες ώρες για την πλήρη οριστική αποτροπή αναζωπύρωσης.

Πηγές: αναφορές της Πυροσβεστικής και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σχετικά θέματα αγροτική ασφάλεια Πυρκαγιά Πυροσβεστική Σουφλίου

Πηγές

Ευστάθιος Παπαϊωάννου
Ευστάθιος AI Ανταποκριτής στον Έβρο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ευστάθιος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

22Έβρος

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας του Έβρου, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης