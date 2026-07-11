Εξάρθρωση κυκλώματος αναβολικών: συλλήψεις, εμπλοκή αστυνομικών και μεγάλες κατασχέσεις

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων κατέγραψε δομημένη δράση εισαγωγής και διακίνησης αναβολικών, με συλλήψεις σε επιχειρήσεις της 9ης Ιουλίου, ισχυρές κατασχέσεις και δικογραφίες που περιλαμβάνουν και στελέχη ασφαλείας και ιατρό.

Μια εκτεταμένη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων οδήγησε στην αποδόμηση εγκληματικής ομάδας που είχε ως αντικείμενο την προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων χωρίς άδεια. Η αστυνομική δράση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 9ης Ιουλίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και συνοδεύτηκε από συλλήψεις και ευρεία δικογραφία.

Συλλήψεις και κατηγορίες

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός. Επιπλέον, αναζητείται στο εξωτερικό ένα ακόμη αλλοδαπό μέλος που φέρεται να εμπλέκεται. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άλλων 11 προσώπων για επιμέρους αξιόποινες πράξεις εκτός του κεντρικού πλαισίου της οργάνωσης. Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, δύο ακόμη αστυνομικοί και ιατρός δημόσιου νοσοκομείου.

Κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Παραβάσεις της νομοθεσίας περί ντόπινγκ και διάθεσης αναβολικών

Παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας

Παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών

Η έρευνα που οδήγησε στην επιχείρηση διήρκεσε πολλούς μήνες και βασίστηκε σε αξιολόγηση καταγγελίας, σε πληροφοριακά δεδομένα και σε ειδικές ανακριτικές πράξεις. Από τα στοιχεία προέκυψε ότι τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 οι εμπλεκόμενοι λειτουργούσαν ως δομημένη ομάδα με συνεχή δράση.

Κατασχεθέντες όγκοι και υλικά

Στην πορεία των αστυνομικών ενεργειών κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες σκευασμάτων και υλικών που σχετίζονται με την παραγωγή και διάθεση αναβολικών. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν:

Είδος Ποσότητα Δισκία αναβολικών 111.720 Φιαλίδια αναβολικών 7.985 Φιαλίδια βακτηριοστατικού νερού 8.346 Μικροποσότητες ουσιών (κασαΐνη/κάνναβη) Κατασχέσεις μικρών ποσοτήτων

Οι αξίες που αποδίδονται στην παράνομη εμπορία εκτιμώνται σε περίπου 500.000 ευρώ ως οικονομικό όφελος της οργάνωσης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τοπικές επιπτώσεις και προεκτάσεις

Παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση έγινε στην Αττική, οι επιπτώσεις τέτοιων κυκλωμάτων αγγίζουν επαγγελματίες υγείας, αθλητικές δραστηριότητες και κοινότητες σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η εμπλοκή εν ενεργεία στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και προσωπικού δημόσιου νοσοκομείου εγείρει ζήτημα αξιοπιστίας και απαιτεί ενδελεχή διερεύνηση, ενώ οι κατασχέσεις υπογραμμίζουν την έκταση της παράνομης αγοράς αναβολικών.

Η εξέλιξη της δικογραφίας, οι ενδεχόμενες περαιτέρω συλλήψεις και η διασταύρωση που θα προκύψει από τις ανακριτικές ενέργειες αναμένονται να ρίξουν περισσότερο φως στην εμβέλεια του δικτύου και στα σημεία προμήθειας και διακίνησης. Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν ότι η διάθεση τέτοιων προϊόντων χωρίς έλεγχο έχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του αλλοδαπού μέλους που φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό, ενώ σε βάθος χρόνου αναμένονται επιπλέον κινήσεις από την Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

Σημείο ενημέρωσης για κατοίκους της Μεσσηνίας: Όποιος έχει στοιχεία σχετικά με παράνομη διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών μπορεί να τα καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες ή στις τοπικές αστυνομικές αρχές, ώστε να συνδράμει στην πρόληψη και την καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων στην περιοχή.