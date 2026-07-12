Εξαρθρώθηκε μεγάλη φυτεία με 4.670 δενδρύλλια στον Καλλλίδρομο — τρεις συλλήψεις

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας με ΕΚΑΜ εντόπισε στη Φθιώτιδα φυτεία έκτασης περίπου 25 στρ. με 4.670 δενδρύλλια κάνναβης· συνελήφθησαν ένας ημεδαπός και δύο αλλοδαποί.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε δύσβατη περιοχή του Καλλιδρόμου

Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 σε επιχείρηση εντοπισμού και εκρίζωσης μεγάλης εγκατεστημένης καλλιέργειας κάνναβης σε απόκρημνο σημείο του όρους Καλλίδρομου, στην Φθιώτιδα. Η δράση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με συνδρομή της ΕΚΑΜ και ενισχυτικών δυνάμεων από τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Στον χώρο, που είχε διαμορφωθεί και εκχερσωθεί μέσα σε πυκνή βλάστηση και φυσική συγκάλυψη, εντοπίστηκε φυτεία συνολικής έκτασης περίπου 25 στρεμμάτων. Καλλιεργούνταν συνολικά 4.670 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους μέχρι περίπου 1,8 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Συλλήψεις και κατηγορίες

Κατά την αυτόφωρη διαδικασία συνελήφθησαν τρία άτομα που βρέθηκαν εντός της φυτείας: ένας 50χρονος ημεδαπός και δύο αλλοδαποί ηλικίας 33 και 38 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και του νόμου περί όπλων και, όπου προκύπτει, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο αλλοδαποί δεν διέθεταν τα αναγκαία έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Ημερομηνία επιχείρησης: 10 Ιουλίου 2026

10 Ιουλίου 2026 Αριθμός κατασχεθέντων φυτών: 4.670

4.670 Έκταση της φυτείας: περίπου 25 στρέμματα

περίπου 25 στρέμματα Συλληφθέντες: 1 ημεδαπός, 2 αλλοδαποί

Οργάνωση και υποδομή της φυτείας

Οι αστυνομικές αναφορές περιγράφουν τον χώρο ως ειδικά διαμορφωμένο σε επίπεδα, με φυσική κάλυψη που δυσχέραινε τον εντοπισμό. Στον χώρο βρέθηκαν και τρία αυτοσχέδια αποξηραντήρια, προορισμένα για την επεξεργασία και αποθήκευση της συγκομιζόμενης παραγωγής. Τα χαρακτηριστικά αυτά κατατάσσουν την υπόθεση ανάμεσα στις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες που έχουν απασχολήσει τις αρχές τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.

Στοιχείο Ποσότητα / Περιγραφή Δενδρύλλια 4.670 (ύψος έως ~1,8 μ.) Έκταση Περίπου 25 στρέμματα Συλληφθέντες 3 άτομα (1 ημεδαπός, 2 αλλοδαποί) Εντοπισμένα μέσα 3 αυτοσχέδια αποξηραντήρια

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από διωκτικές υπηρεσίες εκτός της Φθιώτιδας (Καλαμάτας) σε συνεργασία με περιφερειακές δυνάμεις, γεγονός που δείχνει τον συντονισμό που απαιτήθηκε λόγω της δυσπρόσιτης τοποθεσίας. Η Αστυνομία αναφέρει ότι η καλλιέργεια λειτουργούσε τουλάχιστον τους τελευταίους τρεις μήνες με σκοπό τη συγκομιδή και τη διακίνηση προς οικονομικό όφελος των δραστών.

Για τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές, η υπόθεση εγείρει ζητήματα ασφάλειας και προστασίας του δασικού περιβάλλοντος, καθώς και ανησυχίες σχετικά με την παρουσία οργανωμένων κυκλωμάτων που αξιοποιούν δυσπρόσιτες δασικές εκτάσεις. Οι έλεγχοι και οι περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται να ενισχυθούν το προσεχές διάστημα.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί το εύρος του δικτύου διακίνησης και τυχόν συνεργασίες με άλλα άτομα ή ομάδες, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.