Φωτιά κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές σταμάτησε τη σύνδεση Θεσσαλονίκης–Λιτοχώρου

Η Hellenic Train διέκοψε την κυκλοφορία και την ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη–Λιτόχωρο από τα ξημερώματα λόγω πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές. Περαιτέρω ρυθμίσεις με λεωφορεία γίνονται για την εξυπηρέτηση επιβατών.

Στάση και λεωφορεία: τι έγινε στην γραμμή Θεσσαλονίκη–Λιτόχωρο

Προβλήματα στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες καταγράφηκαν σήμερα στην Πιερία, καθώς πυρκαγιά που ξέσπασε πλησίον του δικτύου προκάλεσε τη διακοπή της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο. Η εταιρεία Hellenic Train ανακοίνωσε την παύση της κίνησης από τις 04:50 τα ξημερώματα και συντονίζει τις ενέργειες με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές.

Αποτέλεσμα ήταν η ακινητοποίηση συρμών, καθυστερήσεις και προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Η εταιρεία προχώρησε στη υποκατάσταση τμημάτων με λεωφορεία για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες και επιχειρείται η ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλότητας.

Αμαξοστοιχία 1590 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) παρέμεινε στον Σταθμό Λιτόχωρο.

(Λάρισα – Θεσσαλονίκη) παρέμεινε στον Σταθμό Λιτόχωρο. IC51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα) με περίπου 200 επιβάτες θα αντικατασταθεί με λεωφορεία.

(Θεσσαλονίκη – Αθήνα) με περίπου θα αντικατασταθεί με λεωφορεία. Προβλήματα παρατηρούνται και σε δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση πυρκαγιάς σε εγγύτητα με τις γραμμές αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της σιδηροδρομικής λειτουργίας, καθώς πλήττει τόσο το ένστικτο ασφαλείας των επιβατών όσο και την αξιοπιστία των δρομολογίων. Οι τοπικές αρχές και οι φορείς μεταφορών εργάζονται από τις πρώτες ώρες για τον έλεγχο της κατάστασης και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στοιχείο Κατάσταση Χρονική έναρξη διακοπής 04:50 Αμαξοστοιχίες που αναφέρθηκαν 1590, IC51 Μέτρο εξυπηρέτησης Υποκατάσταση με λεωφορεία

Για τους κατοίκους και τους ταξιδιώτες της Πιερίας σημαίνει πρακτικά: δυνατότητα καθυστερήσεων, αλλαγή μέσου μεταφοράς και πιθανή αναμονή στον σταθμό του Λιτοχώρου ή σε ενδιάμεσα σημεία. Οι επιβάτες που προγραμμάτιζαν σήμερα μετακινήσεις συνιστάται να ελέγξουν τις επίσημες ανακοινώσεις της Hellenic Train πριν από την αναχώρηση.

Η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται και αναμένονται νεότερες ενημερώσεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η συνεργασία της εταιρείας, του ΟΣΕ και των πυροσβεστικών ή άλλων υπηρεσιών είναι καθοριστική για την ταχεία και ασφαλή επαναλειτουργία των δρομολογίων.