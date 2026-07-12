Διακοπή σιδηροδρομικών δρομολογίων στο Λιτόχωρο μετά από πυρκαγιά κοντά στις γραμμές

Από τις 04:50 διεκόπη η κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου λόγω πυρκαγιάς κοντά στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ακινητοποιήθηκαν συρμοί στον σταθμό του Λιτοχώρου και η Hellenic Train προχωρά σε υποκαταστάσεις με λεωφορεία.

Σύντομη ενημέρωση για τις καθημερινές μετακινήσεις

Από τις 04:50 το πρωί έχει διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απόσταση κοντά στις γραμμές, με άμεση επίπτωση στις μετακινήσεις του τοπικού και υπεραστικού κοινού.

Η προβληματική κατάσταση έχει οδηγήσει σε ακινητοποιήσεις συρμών και τροποποιήσεις δρομολογίων. Στον σταθμό του Λιτοχώρου παραμένει ακινητοποιημένη η αμαξοστοιχία 1590 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), ενώ άλλα τρένα βρίσκονται σε διαφορετικούς σταθμούς του δικτύου σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της εταιρείας.

«Η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο οφείλεται σε πυρκαγιά πλησίον του δικτύου», αναφέρει η Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον ΟΣΕ, προχωρά σε υποκατάσταση τμημάτων των δρομολογίων με λεωφορεία. Σημαντικό παράδειγμα είναι η αμαξοστοιχία IC51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), που μεταφέρει 200 επιβάτες και θα συνεχίσει την πορεία της με λεωφορεία αντί με συρμό.

Ακινητοποιημένοι συρμοί στον Σταθμό Λιτοχώρου: αμαξοστοιχία 1590

Τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στον Προαστιακό της Θεσσαλονίκης

Υποκατάσταση τμημάτων δρομολογίων με λεωφορεία για την εξυπηρέτηση επιβατών

Η Hellenic Train δηλώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης. Τοπικοί κάτοικοι και επιβάτες που προγραμματίζουν ταξίδια συνιστάται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας πριν την αναχώρησή τους.

Το περιστατικό έχει άμεσες συνέπειες για τους εργαζόμενους που καθημερινά χρησιμοποιούν τα τρένα για μετακινήσεις προς και από το Λιτόχωρο, καθώς και για τον τουρισμό της περιοχής σε περίπτωση που οι καθυστερήσεις παραταθούν. Η αντικατάσταση μέρους των δρομολογίων με λεωφορεία αναμένεται να επιβαρύνει τους χρόνους μετακίνησης και τη διαθεσιμότητα θέσεων.

Αμαξοστοιχία Κατάσταση Σημείο 1590 Ακινητοποιημένη Σταθμός Λιτόχωρου 1591 Παραμένει στον Σταθμό Θεσσαλονίκη 1592 Ακινητοποιημένη Σταθμός Λάρισας IC51 Μετακίνηση επιβατών με λεωφορεία Θεσσαλονίκη – Αθήνα (200 επιβάτες)

Θα ακολουθήσουν νεότερα όταν εκδοθούν επίσημες ανακοινώσεις από Hellenic Train ή τις αρμόδιες υπηρεσίες που χειρίζονται την πυρκαγιά και την αποκατάσταση του δικτύου.