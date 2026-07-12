Φωτιές κατά μήκος γραμμής από Κίτρο προς Αιγίνιο: επιχείρηση πυρόσβεσης σε εξέλιξη

Πρωινό ξέσπασμα πολλαπλών εστιών φωτιάς στην περιοχή Κίτρος–Αιγίνιο προκλήθηκε, σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, από σπινθήρες διερχόμενου τρένου. Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ο Δήμος Πύδνας–Κολινδρού. Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο Πλατύ Ημαθίας και οι αρχές διερευνούν τα αίτια.

Επιχειρήσεις κατάσβεσης και τοπικές επιπτώσεις

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στην Πιερία όταν διερχόμενη αμαξοστοιχία προκάλεσε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σπινθήρες που μετέτρεψαν τμήματα της παρακείμενης βλάστησης σε πολλαπλές εστίες φωτιάς. Οι εστίες εκδηλώθηκαν κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, με σημειώσεις από Κίτρος έως τη μεγάλη γέφυρα του Αιγινίου.

Στο σημείο επιχειρεί μεικτό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής από τις υπηρεσίες της Κατερίνης, του Λιτοχώρου και του Αιγινίου, με 20 άντρες και 8 οχήματα. Στη συνδρομή συμμετέχουν επίσης οχήματα του Δήμου Πύδνας–Κολινδρού, ενώ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Αναστάσιος Παράσογλου, βρίσκεται στο πεδίο και συντονίζει τις ενέργειες του δήμου.

Αναφορές αναφέρουν ότι η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο Πλατύ Ημαθίας. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές.

Πηγή εκδήλωσης: διερχόμενο τρένο (σπινθήρες).

Γεωγραφικό εύρος: από Κίτρος έως τη γέφυρα Αιγινίου.

Παντοδύναμα μέσα: 20 πυροσβέστες, 8 οχήματα, δημοτικά οχήματα συμμετέχουν.

«Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», αναφέρουν οι πρώτες ενημερώσεις από την υπηρεσία.

Οι κάτοικοι των κοντινών χωριών και των περιοχών κοντά στη γραμμή πρέπει να παρακολουθούν τις τοπικές ανακοινώσεις και να τηρούν τυχόν οδηγίες των αρχών. Σε περιόδους ξηρασίας, μικρές εστίες μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε μεγαλύτερα μέτωπα, ιδίως σε περιοχές με ξερή βλάστηση κοντά σε υποδομές μεταφοράς.

Η εξέλιξη της επιχείρησης και τα αποτελέσματα των ελέγχων για τα αίτια της εκδήλωσης θα καθορίσουν τις επόμενες ενέργειες αποκατάστασης και πρόληψης. Οι τοπικές αρχές και η Πυροσβεστική συνεχίζουν τον συντονισμό μέχρι την πλήρη κατάσβεση και τον καθαρισμό των σημείων που υπέστησαν ζημιές.

Στοιχείο Πληροφορία Εμπλεκόμενες υπηρεσίες Πυροσβεστική Κατερίνης, Λιτοχώρου, Αιγινίου, Δήμος Πύδνας–Κολινδρού Προσωπικό 20 άντρες, 8 οχήματα Τοποθεσία Από Κίτρος έως γέφυρα Αιγινίου, αμαξοστοιχία στο Πλατύ Ημαθίας

Παρακολουθούμε το θέμα για κάθε νεότερη εξέλιξη και ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.