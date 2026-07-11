Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 64χρονου στον Όλυμπο από Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για τη μεταφορά 64χρονου που έχασε τις αισθήσεις του στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», με 12 πυροσβέστες και την 2η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της ΕΜΑΚ.

Επιχείρηση για μεταφορά 64χρονου από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός»

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά ενός 64χρονου περιπατητή που έχασε τις αισθήσεις του στον Όλυμπο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Το περιστατικό αναφέρθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων στις 14:00 και έχει κινητοποιηθεί δύναμη για την ασφαλή μεταφορά του τραυματία σε σημείο όπου θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας, μέλος τριμελούς ορειβατικής ομάδας, μεταφέρθηκε αρχικά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» όταν έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας. Για τη διακομιδή του επιχειρούν στελέχη από τις υπηρεσίες της Πιερίας.

Χρονικό κλήσης: 14:00 ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων.

14:00 ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων. Προσωπικό διάσωσης: 12 πυροσβέστες από Κατερίνη και Λιτόχωρο.

12 πυροσβέστες από Κατερίνη και Λιτόχωρο. Ειδική συνδρομή: Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Η επιχείρηση στοχεύει στη μεταφορά του 64χρονου σε ασφαλές σημείο, όπου θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Η κινητοποίηση της Ορειβατικής Ομάδας της 2ης ΕΜΑΚ υπογραμμίζει τον χαρακτήρα του περιστατικού ως δύσκολης διάσωσης σε ορεινό περιβάλλον.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία τραυματία 64 ετών Αριθμός πυροσβεστών 12 Συμμετέχουσες ειδικές ομάδες Ορειβατική Ομάδα 2ης ΕΜΑΚ

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, η εξέλιξη του συμβάντος επιβεβαιώνει την ανάγκη προσοχής κατά τις ορεινές δραστηριότητες στον Όλυμπο. Η μεταφορά ατόμων από ορεινά καταφύγια απαιτεί συνήθως συντονισμό μεταξύ πυροσβεστικής, ειδικών ομάδων διάσωσης και ΕΚΑΒ, ιδίως όταν αφορά απώλεια αισθήσεων.

Συστάσεις προς όσους προγραμματίζουν πεζοπορίες στην περιοχή:

Ενημέρωση τρίτων για τη διαδρομή και το εκτιμώμενο ωράριο επιστροφής.

Σωστός εξοπλισμός και επάρκεια νερού — ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Άμεση κλήση βοήθειας σε περίπτωση συμπτωμάτων κόπωσης, λιποθυμίας ή άλλων σοβαρών προβλημάτων.

Η επιχείρηση συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 64χρονου μετά την αρχική διακομιδή προς ασφαλέστερο σημείο.

Οι δημόσιες υπηρεσίες της Πιερίας και οι δυνάμεις διάσωσης παραμένουν σε εγρήγορση για τυχόν περαιτέρω ανάγκες στη διαδικασία μεταφοράς και νοσηλείας.